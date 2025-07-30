https://ria.ru/20250730/rets-2032422809.html

РЭЦ: регионы России вместе поддерживают бизнес при выходе за рубеж

РЭЦ: регионы России вместе поддерживают бизнес при выходе за рубеж - РИА Новости, 30.07.2025

РЭЦ: регионы России вместе поддерживают бизнес при выходе за рубеж

В Москве в первый день работы Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ) представили проекты по... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:18:00+03:00

2025-07-30T17:18:00+03:00

2025-07-30T17:18:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Москве в первый день работы Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта региональные центры поддержки экспорта (ЦПЭ) представили проекты по межрегиональной кооперации на 2025 год, мероприятие собрало представителей субъектов РФ, готовых к активному сотрудничеству в сфере международной торговли, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."Якорными регионами выступили Воронежская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Ростовская и Смоленская области, Ставропольский и Красноярский края, а также Республики Северная Осетия – Алания и Чувашия. Эти территории продемонстрировали готовность к совместной работе по развитию экспортного потенциала российских компаний", - говорится в сообщении.В рамках презентации проектов особое внимание было уделено участию в крупнейших международных выставках и бизнес-мероприятиях. Среди событий на текущий год - Kazbuild-2025, WorldFood Moscow 2025, FoodExpo Kazakhstan, УзПродЭкспо, Smart Cities Saudi, Кантонская ярмарка, а также X Международная выставка-ярмарка российских и белорусских продовольственных товаров.Как отметили на конференции, значительный интерес представляют реверсные бизнес-миссии из Таиланда, Вьетнама и Индонезии в Ленинградскую область, а также бизнес-миссии в Джакарту и Беларусь. Планируются b2b-переговоры для предприятий пищевой и строительной промышленности в Московской области, а также многоотраслевые закупочные сессии в Смоленске и Владикавказе."Межрегиональная кооперация становится ключевым фактором успеха в развитии экспортного потенциала российских компаний. Объединение ресурсов и опыта позволяет ЦПЭ создавать более эффективные механизмы поддержки бизнеса и расширять географию присутствия отечественных производителей на международных рынках", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Российского экспортного центра Наталья Минаева.Напомним, ЦПЭ выполняют широкий спектр функций, включая консультирование экспортеров, помощь в поиске зарубежных партнеров, организацию участия в международных выставках, содействие в сертификации продукции и адаптации под требования зарубежных рынков. Центры также оказывают поддержку в вопросах логистики, таможенного оформления и валютного контроля.На конференции также отметили успешные примеры кооперации первого полугодия 2025 года. Среди них - участие в международной выставке SIAL Shanghai-2025, закупочные сессии в Индонезии, Вьетнаме и Монголии, выставка "Белагро-2025", бизнес-миссии в Саудовскую Аравию, а также закупочная сессия в рамках форума "В Сибири Есть" в сочетании с экспортной бизнес-регатой "На каблуках"."Благодаря совместным усилиям ЦПЭ не только повышают качество услуг для экспортеров, но и достигают значительных результатов при оптимизации затрат. Такой подход позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и создавать благоприятные условия для выхода российских компаний на международные рынки", - добавила Минаева.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250730/rets-2032351189.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия