https://ria.ru/20250730/rekonstruktsiya-2032314024.html
В ТиНАО начали реконструкцию крупных очистных сооружений
В ТиНАО начали реконструкцию крупных очистных сооружений - РИА Новости, 30.07.2025
В ТиНАО начали реконструкцию крупных очистных сооружений
Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:47:00+03:00
2025-07-30T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В этом году приступили к реконструкции очистных сооружений "Ватутинки-1" в Троицке, в рамках которой построим новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2 тысячи кубометров в сутки", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "В рамках проекта смонтируем новое энерго-механическое оборудование, обновим системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Это поможет оптимизировать работу и эффективнее проводить регулярный мониторинг объекта. Дополнительно установим современную систему газоочистки для исключения неприятных запахов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе. По его словам, диспетчеризация будет выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
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тинао, москва, троицк, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Троицк, Петр Бирюков
В ТиНАО начали реконструкцию крупных очистных сооружений
Бирюков: в ТиНАО начали реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию крупных очистных сооружений "Ватутинки-1" в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В этом году приступили к реконструкции очистных сооружений "Ватутинки-1" в Троицке, в рамках которой построим новую канализационно-насосную станцию общей производительностью 2 тысячи кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта смонтируем новое энерго-механическое оборудование, обновим системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Это поможет оптимизировать работу и эффективнее проводить регулярный мониторинг объекта. Дополнительно установим современную систему газоочистки для исключения неприятных запахов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе. По его словам, диспетчеризация будет выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.