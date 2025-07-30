https://ria.ru/20250730/rayon-2032359893.html

В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами

В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025

В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами

Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025

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2025-07-30T14:15:00+03:00

2025-07-30T15:01:00+03:00

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

камчатка

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."В 22.04 (14.04 мск) сахалинский Центр цунами дал отбой тревоге цунами по Северо-Курильскому району", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

сахалинская область

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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, сахалинская область, происшествия