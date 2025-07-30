Рейтинг@Mail.ru
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 30.07.2025 (обновлено: 15:01 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/rayon-2032359893.html
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами
Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:15:00+03:00
2025-07-30T15:01:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
сахалинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_6967cabc426e61f7aae662d3773a2252.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."В 22.04 (14.04 мск) сахалинский Центр цунами дал отбой тревоге цунами по Северо-Курильскому району", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
камчатка
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_96:0:733:478_1920x0_80_0_0_471359388ff06bc474228a5427bcf2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, сахалинская область, происшествия
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка, Сахалинская область, Происшествия
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами

В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами после землетрясения

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами.
"В 22.04 (14.04 мск) сахалинский Центр цунами дал отбой тревоге цунами по Северо-Курильскому району", - рассказал собеседник агентства.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Последствия землетрясения на Камчатке
Вчера, 09:53
 
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиКамчаткаСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала