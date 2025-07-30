https://ria.ru/20250730/rayon-2032359893.html
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами
Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:15:00+03:00
2025-07-30T14:15:00+03:00
2025-07-30T15:01:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
сахалинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_0:0:849:478_1920x0_80_0_0_6967cabc426e61f7aae662d3773a2252.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами отменена в Северо-Курильском районе, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами."В 22.04 (14.04 мск) сахалинский Центр цунами дал отбой тревоге цунами по Северо-Курильскому району", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
камчатка
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032307214_96:0:733:478_1920x0_80_0_0_471359388ff06bc474228a5427bcf2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, камчатка, сахалинская область, происшествия
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Камчатка, Сахалинская область, Происшествия
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами
В Северо-Курильском районе отменили угрозу цунами после землетрясения