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Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 30.07.2025 (обновлено: 18:57 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/pvo-2032443787.html
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2025
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО
Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:47:00+03:00
2025-07-30T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО

Российские силы ПВО сбили две украинские авиабомбы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ПВО сбила беспилотник в Орловской области
29 июля, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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