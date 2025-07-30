https://ria.ru/20250730/pvo-2032443787.html

Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО

Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2025

Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО

Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:47:00+03:00

2025-07-30T18:47:00+03:00

2025-07-30T18:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.

https://ria.ru/20250729/pvo-2032243139.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

вооруженные силы украины, россия