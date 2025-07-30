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Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2025
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО
Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:47:00+03:00
2025-07-30T18:47:00+03:00
2025-07-30T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиабомбы в зоне спецоперации, сообщило Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
https://ria.ru/20250729/pvo-2032243139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Силы противовоздушной обороны сбили две авиабомбы в зоне СВО
Российские силы ПВО сбили две украинские авиабомбы