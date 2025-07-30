https://ria.ru/20250730/putin-2032358840.html
Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады
Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады - РИА Новости, 30.07.2025
Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады
Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в зоне СВО. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:13:00+03:00
2025-07-30T14:13:00+03:00
2025-07-30T14:29:00+03:00
владимир путин
рашид темрезов
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в зоне СВО.В среду президент принял главу Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова. Руководитель региона поблагодарил президента за решение присвоить 34-й мотострелковой бригаде, которая дислоцируется на территории субъекта, почётное наименование "гвардейская"."Спасибо вам за это большое. Потому что 70% наших мобилизованных ребят – это те, кто служит именно в этой 34-й бригаде", - сказал Темрезов."Хорошо воюют ребята", - отметил Путин в свою очередь.
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владимир путин, рашид темрезов, россия
Владимир Путин, Рашид Темрезов, Россия
Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады
Путин оценил бойцов 34-й гвардейской мотострелковой бригады из КЧР