https://ria.ru/20250730/putin-2032358840.html

Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады

Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады - РИА Новости, 30.07.2025

Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады

Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в зоне СВО. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:13:00+03:00

2025-07-30T14:13:00+03:00

2025-07-30T14:29:00+03:00

владимир путин

рашид темрезов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032358939_136:0:2863:1534_1920x0_80_0_0_0e466ef83ca9b6310ba77508a871e055.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в зоне СВО.В среду президент принял главу Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова. Руководитель региона поблагодарил президента за решение присвоить 34-й мотострелковой бригаде, которая дислоцируется на территории субъекта, почётное наименование "гвардейская"."Спасибо вам за это большое. Потому что 70% наших мобилизованных ребят – это те, кто служит именно в этой 34-й бригаде", - сказал Темрезов."Хорошо воюют ребята", - отметил Путин в свою очередь.

https://ria.ru/20250725/putin-2031281392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, рашид темрезов, россия