https://ria.ru/20250730/pugacheva-2031970032.html

Подробности романа, который Пугачева скрывала от всех

Подробности романа, который Пугачева скрывала от всех - РИА Новости, 30.07.2025

Подробности романа, который Пугачева скрывала от всех

Он появился в жизни Примадонны на пике ее славы и исчез так же внезапно, как и пришел. Молодой музыкант с невинным лицом и бунтарским характером четыре года был РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:15:00+03:00

2025-07-30T19:15:00+03:00

2025-07-30T19:15:00+03:00

алла пугачева

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Он появился в жизни Примадонны на пике ее славы и исчез так же внезапно, как и пришел. Молодой музыкант с невинным лицом и бунтарским характером четыре года был рядом с самой известной женщиной страны. Их связь держали в тайне, но шепот в кулуарах не утихал. Спустя тридцать лет после разрыва мужчина решился на откровения. Что связывало его с Аллой Пугачевой? И почему он до сих пор помнит "запах ее кожи"?"Это не сапоги, а гады"Конец восьмидесятых. Алла Борисовна на пороге сорокалетия решает, что возраст — всего лишь цифра в паспорте. В ее окружении появляются молодые мужчины: сначала рокер Владимир Кузьмин, затем другие. Но настоящий переворот в жизни Примадонны произошел в 1991 году, когда композитор Аркадий Укупник привел к ней 29-летнего Сергея Челобанова.Высокий блондин с аристократической грацией производил обманчивое впечатление. За невинной внешностью скрывался характер бунтаря, который уже успел создать семью, стать отцом двоих сыновей и обзавестись пагубными привычками.Первая встреча стала легендарной. Пугачева оглядела молодого человека и с улыбкой отметила его потрепанную обувь: "Какие у вас сапоги..." Челобанов, находившийся в тот вечер в не самом трезвом состоянии, парировал: "Это не сапоги, а гады!""Мне было совершенно наплевать: Пугачева это или не Пугачева", — вспоминал позже музыкант. Дерзость подействовала. Алла Борисовна от души рассмеялась, и лед был сломан.Рождение звездыПугачева увидела в Челобанове потенциал. Российскому шоу-бизнесу не хватало брутальных мужских образов — на сцене царили нежные Дима Маликов и Юра Шатунов. Сергей с его дерзким характером и музыкальным талантом мог заполнить эту нишу.Примадонна взялась за создание нового кумира лично. Блондин с косой челкой, стильные наряды, раскрученные песни — из провинциального музыканта она лепила звезду. За песню "Спасибо" гонорар выплатила... дорогими ботинками вместо потрепанных "гадов".Вскоре Челобанов подписал контракт с Театром Аллы Пугачевой на три года. Официально — как аранжировщик и исполнитель. Неофициально между ними завязались отношения, которые тщательно скрывали от публики.Запретная страстьРоман развивался стремительно. Челобанов и Пугачева записывали дуэты, выступали на одной сцене, ночевали в одних отелях. Алла Борисовна даже решилась на липосакцию в Швейцарии — хотела соответствовать молодому избраннику."Утром проснулся на диване Пугачевой весь в помаде. Серьезные чувства появились гораздо позже", — признавался Сергей годы спустя. Оба были несвободны: она замужем за Евгением Болдиным, он — за Людмилой, с которой воспитывал двоих детей в Балаково.Пугачева не просто влюбилась — она буквально растворилась в этих отношениях. Узнав, что Челобанов состоит на учете в наркологическом диспансере, примчалась в Балаково и убедила врачей отдать ей его медицинские документы. В тот же день они сожгли бумаги в огне.Темная сторона сказкиПостепенно сказка превращалась в кошмар. Челобанов все глубже погружался в пучину зависимостей. Алкоголь и наркотики становились его постоянными спутниками. Перед концертами его невозможно было поднять с кровати, случались приступы агрессии.Ходили слухи, что однажды он в припадке ярости разбил графин о стену гостиничного номера, и Пугачева чудом избежала травм. Но даже это не заставило ее отступить — слишком сильны были чувства.Алла Борисовна терпела выходки молодого любовника, участвовала в его авантюрах, закрывала глаза на очевидные проблемы. Но женская мудрость подсказывала: так продолжаться не может.Конец прекрасной эпохиРасставание произошло так же внезапно, как и знакомство. В жизни Пугачевой появился Филипп Киркоров — более надежная партия для брака. Челобанов, находившийся в постоянном опьянении, был "отставлен в сторону".Казалось, Примадонна полностью забыла о белокуром красавце. Его уволили из театра, контракт расторгли, сам он вернулся в Балаково к семье. Звезда, которую создавала Пугачева, погасла так же быстро, как и вспыхнула."Я до сих пор ее люблю"Спустя тридцать лет после разрыва Сергей Челобанов решился на откровения. В телепрограммах он рассказывает о том романе с болью и ностальгией человека, который так и не смог отпустить прошлое."С точки зрения интима все было великолепно — больше ничего не скажу", — признавался он. — Она называла меня Чел, а я ее — Маша".Несколько раз он предлагал Пугачевой замужество, но оба понимали нереальность этих планов. Слишком разными были их миры, слишком сложными обстоятельства.Воспоминания о той связи у Челобанова противоречивые. С одной стороны, он называет Пугачеву лучшей женщиной в своей жизни. С другой — не скрывает, что отношения имели и темные стороны."Горизонтальные отношения были на уровне звериного инстинкта", — откровенничал музыкант. При этом спустя годы он называл ее "походной женой", объясняя: "Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то — до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом"."Когда женщина делает выбор, нет смысла ее останавливать. Но я до сих пор ее люблю", — заявил Челобанов в одном из интервью. И добавил: "Я до сих пор помню запах ее волос и кожи".Когда ведущий шоу "Секрет на миллион" попросил раскрыть главную тайну их отношений, Сергей категорически отказался: "Это касается только меня и Аллы".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла пугачева