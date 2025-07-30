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Посольство Сербии высказалось о преступлениях во время операции "Буря"

Посольство Сербии высказалось о преступлениях во время операции "Буря" - РИА Новости, 30.07.2025

Посольство Сербии высказалось о преступлениях во время операции "Буря"

Сербия помнит всех жертв операции "Буря", все совершившие преступления в отношении сербов должны понести наказание, заявило РИА Новости посольство Сербии в РФ... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:22:00+03:00

2025-07-30T10:22:00+03:00

2025-07-30T10:22:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сербия помнит всех жертв операции "Буря", все совершившие преступления в отношении сербов должны понести наказание, заявило РИА Новости посольство Сербии в РФ по случаю 30-летней годовщины страдания сербов в операции "Буря". Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения Республики Сербская Краина (РСК). Операция завершилась победой хорватских сил и изгнанием сотен тысяч сербов. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны. "Каждое произнесенное по этому поводу и в этот день слово должно быть сильным, громким, и это слово должно дойти до всех тех, кто за совершенные преступления должен быть наказан, а остальным свидетельствовать о том, что в истории было много жертв и на сербской стороне. В то время, как некоторые и далее подчеркивают только собственные жертвы, создавая из этого миф, Сербия и сербский народ свои жертвы помнят и с благочестием к ним относятся, направляя собственные силы на строительство сильного общества и государства, хороших отношений со всеми, создавая условия и решительно выступая за то, чтобы сербский народ был не народом страданий, а народом благополучия и процветания", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии указали, что сербы являются честным и миролюбивым народом. "Важно знать, что сербы - честный и миролюбивый народ, который никогда не вел завоевательные войны, который превыше всего ценит свободу и охраняет свои святыни, семью, семейный очаг, сербскую землю, сербский флаг, традиции, культуру и который приветствует каждого доброжелателя из любой части света с открытым сердцем и широкими объятиями", - подчеркнули в посольстве. Там напомнили, что в 2025 году исполняется тридцать лет трагическим событиям операции "Буря". "В этом году исполняется тридцать лет трагическим событиям хорватской преступной операции "Буря", во время которой свыше 250 тысяч сербов были изгнаны со своих исконных земель. В течение тридцати лет, каждый раз, 4 августа, сербов переполняют печаль и боль от страданий сербских семей, детей и стариков, слабых и беспомощных, от разрушенного имущества, в то время, как на другой стороне, Хорватия отмечает его как " великую победу", - отметили в посольстве Сербии в РФ. В дипмиссии задались вопросом о том, какая это на самом деле "победа" и кого на самом деле "победили". "Правомерный вопрос для той другой стороны: какая это победа, и кого она победила, и та ли это победа, которая и сегодня, по истечению трёх десятилетий, отмечается мотивами и песнями, воспевающими преступления, как это недавно было на концерте популярного в той стране певца Томпсона, которому скандировали большие массы, чем те, которые, покидая пепелища своих домов, в которых когда-то радовались первому детскому плачу, рождественскому калачу, Пасхе, Крёстной Славе, прославляющей жизнь и любовь, были вынуждены, без промедления, столкнуться с неизвестным будущим", - заявило посольство. Сербская дипмиссия подчеркнула, что люди тогда отправились в неизвестность с надеждой и целью выжить. "В тракторной колонне, спасая свои жизни и детей на руках, они отправились в неизвестность с единственной надеждой и целью выжить, неся в себе боль и свежие воспоминания о страданиях своих родителей и дедов во время Второй мировой войны, на том же самом пространстве, в тогдашнем Независимом Государстве Хорватии (НГХ), в лагере смерти Ясеновац, который в истории цивилизации находится на самом верху списка самых страшных фабрик преступлений и пыток по жестокости и систематическому уничтожению сербского гена и существования", - говорится в заявлении посольства. "В этом году исполняется 80 лет освобождения и прорыв этого лагеря смерти, а для нынешних и будущих поколений записаные показания выживших узников лагеря и фотографии того времени с ожерельями из детских зубов, глаз, детских лагерей и другими доказательствами жестокости и ненависти к сербам, также, как к евреям и цыганам, остаются вечным предупреждением, чтобы похожее никогда больше не позволить", - заключили в дипмиссии.

https://ria.ru/20250422/serbija-2012855559.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825412270.html

https://ria.ru/20210509/istoriya-1731547494.html

https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html

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