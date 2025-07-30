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Около 100 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 30.07.2025
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Новости Подмосковья
 
19:04 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/pozhary-2032446959.html
Около 100 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года
Около 100 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 30.07.2025
Около 100 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года
В Московской области с 20 марта текущего года официально стартовал пожароопасный сезон. По данным регионального комитета лесного хозяйства, за этот период... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:04:00+03:00
2025-07-30T19:04:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Московской области с 20 марта текущего года официально стартовал пожароопасный сезон. По данным регионального комитета лесного хозяйства, за этот период потушили 99 очагов возгораний общей площадью около 87 гектаров лесных территорий, сообщил 360.ru.Для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе работает круглосуточная диспетчерская служба, обеспечивающая мониторинг обстановки. Всего с начала года к борьбе с пожарами привлечены свыше 1,1 тысячи сотрудников специализированных служб и задействовано порядка 510 единиц техники."Несмотря на то, что зима была малоснежной и пожары начались раньше обычного весной, сейчас средняя площадь ликвидированных лесных пожаров составляет всего 0,89 гектара. Это на 35% меньше, чем среднепятилетние значения показателей горимости лесов", – рассказал председатель комитета Алексей Ларькин.Сегодня ситуация контролируется благодаря эффективному применению современной четырехуровневой системы наблюдения, позволяющей своевременно фиксировать очаги возгораний. Тем не менее главной причиной большинства зарегистрированных случаев остается человеческий фактор."Призываю жителей Подмосковья быть осторожными во время пребывания в лесу. О любых нарушениях или возгораниях необходимо немедленно сообщать в лесную охрану или по номеру 112", – призвал Ларькин.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 100 лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Елизавета СеминаСотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Елизавета Семина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Московской области с 20 марта текущего года официально стартовал пожароопасный сезон. По данным регионального комитета лесного хозяйства, за этот период потушили 99 очагов возгораний общей площадью около 87 гектаров лесных территорий, сообщил 360.ru.
Для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе работает круглосуточная диспетчерская служба, обеспечивающая мониторинг обстановки. Всего с начала года к борьбе с пожарами привлечены свыше 1,1 тысячи сотрудников специализированных служб и задействовано порядка 510 единиц техники.
"Несмотря на то, что зима была малоснежной и пожары начались раньше обычного весной, сейчас средняя площадь ликвидированных лесных пожаров составляет всего 0,89 гектара. Это на 35% меньше, чем среднепятилетние значения показателей горимости лесов", – рассказал председатель комитета Алексей Ларькин.
Сегодня ситуация контролируется благодаря эффективному применению современной четырехуровневой системы наблюдения, позволяющей своевременно фиксировать очаги возгораний. Тем не менее главной причиной большинства зарегистрированных случаев остается человеческий фактор.
"Призываю жителей Подмосковья быть осторожными во время пребывания в лесу. О любых нарушениях или возгораниях необходимо немедленно сообщать в лесную охрану или по номеру 112", – призвал Ларькин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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