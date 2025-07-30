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В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре

В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 30.07.2025

В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре

Пожар в ангаре в деревне Лепсари в Ленинградской области потушен, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:10:00+03:00

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2025-07-30T20:10:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в деревне Лепсари в Ленинградской области потушен, сообщили в МЧС РФ. Пожар в цельнометаллическом ангаре в деревне Лепсари Ленинградской области произошел во вторник вечером, внутри ангара находились картон и бытовые отходы. Площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. О локализации МЧС РФ сообщало в ночь на среду, под утро открытое горение было ликвидировано. Причину пожара установят дознаватели МЧС России, о пострадавших не сообщалось. "В Ленинградской области сотрудники МЧС России потушили ангар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)