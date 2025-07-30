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В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре
В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 30.07.2025
В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре
Пожар в ангаре в деревне Лепсари в Ленинградской области потушен, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:10:00+03:00
2025-07-30T20:10:00+03:00
2025-07-30T20:10:00+03:00
происшествия
ленинградская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в деревне Лепсари в Ленинградской области потушен, сообщили в МЧС РФ. Пожар в цельнометаллическом ангаре в деревне Лепсари Ленинградской области произошел во вторник вечером, внутри ангара находились картон и бытовые отходы. Площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. О локализации МЧС РФ сообщало в ночь на среду, под утро открытое горение было ликвидировано. Причину пожара установят дознаватели МЧС России, о пострадавших не сообщалось. "В Ленинградской области сотрудники МЧС России потушили ангар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области ликвидировали пожар в ангаре
В Ленинградской области ликвидировали пожар площадью 1,2 тысячи квадратов