https://ria.ru/20250730/pozhar-2032255449.html

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 30.07.2025

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:44:00+03:00

2025-07-30T02:44:00+03:00

2025-07-30T02:48:00+03:00

происшествия

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве сообщили, что пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала."Пожар в Ленинградской области локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/samara-2032245983.html

ленинградская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)