https://ria.ru/20250730/pozhar-2032255449.html
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 30.07.2025
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:44:00+03:00
2025-07-30T02:44:00+03:00
2025-07-30T02:48:00+03:00
происшествия
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в Ленинградской области локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в ведомстве сообщили, что пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала."Пожар в Ленинградской области локализован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/samara-2032245983.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Крупный пожар в Ленинградской области, где загорелся ангар, локализовали