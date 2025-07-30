https://ria.ru/20250730/pozhar-2032249434.html

В Самарской области локализовали пожар в жилых домах

В Самарской области локализовали пожар в жилых домах - РИА Новости, 30.07.2025

В Самарской области локализовали пожар в жилых домах

Пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки в Самарской области, локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:37:00+03:00

2025-07-30T00:37:00+03:00

2025-07-30T00:37:00+03:00

происшествия

самарская область

россия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки в Самарской области, локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУ МЧС России по области сообщили, что пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. "Пожар в Самарской области локализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/pozhar-2032134468.html

самарская область

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самарская область, россия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)