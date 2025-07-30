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В Самарской области локализовали пожар в жилых домах
В Самарской области локализовали пожар в жилых домах - РИА Новости, 30.07.2025
В Самарской области локализовали пожар в жилых домах
Пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки в Самарской области, локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:37:00+03:00
2025-07-30T00:37:00+03:00
2025-07-30T00:37:00+03:00
происшествия
самарская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки в Самарской области, локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в ГУ МЧС России по области сообщили, что пожарные борются с огнем, охватившим шесть жилых домов-самостроев и надворные постройки под Самарой, площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров. "Пожар в Самарской области локализован", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Россия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области локализовали пожар в жилых домах
Под Самарой локализовали пожар, охвативший жилые дома и надворные постройки