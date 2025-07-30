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В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара - РИА Новости, 30.07.2025
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В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара - РИА Новости, 30.07.2025
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара
Кровля горящего в Ленинградской области ангара обрушилась на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:03:00+03:00
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происшествия
ленинградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кровля горящего в Ленинградской области ангара обрушилась на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала. "К тушению пожара в ангаре привлечено более 30 человеки 12 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара

В деревне Лепсари на площади 600 квадратов обрушилась кровля горящего ангара

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кровля горящего в Ленинградской области ангара обрушилась на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщили, что пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала.
"К тушению пожара в ангаре привлечено более 30 человеки 12 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Место возгорания металлического ангара в подмосковном поселке Первомайский. 10 января 2025 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля
10 января, 23:13
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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