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В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара - РИА Новости, 30.07.2025
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара
Кровля горящего в Ленинградской области ангара обрушилась на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:03:00+03:00
2025-07-30T00:03:00+03:00
2025-07-30T00:03:00+03:00
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кровля горящего в Ленинградской области ангара обрушилась на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров ликвидируют в ангаре в Ленинградской области, информация о пострадавших не поступала. "К тушению пожара в ангаре привлечено более 30 человеки 12 единиц техники. Произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ленинградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области обрушилась кровля горящего ангара
В деревне Лепсари на площади 600 квадратов обрушилась кровля горящего ангара