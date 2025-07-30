https://ria.ru/20250730/povrezhdeniya--2032365918.html
В Сумах получил повреждения объект инфраструктуры
В Сумах получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 30.07.2025
В Сумах получил повреждения объект инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах в результате обстрела, заявил в среду исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:24:00+03:00
2025-07-30T14:24:00+03:00
2025-07-30T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумах в результате обстрела, заявил в среду исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. "Сегодня в городе было два взрыва. Первый взрыв - это "прилет" ... по объекту критической инфраструктуры... Второй "прилет" - по нежилому помещению в центре города", - сказал Кобзарь в видео, опубликованном в Telegram-канале агентства "РБК-Украина". О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил. Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250726/udar-2031594099.html
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах получил повреждения объект инфраструктуры
В Сумах получил повреждения объект критической инфраструктуры