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Посольство России в Нигере откроется до конца года
Посольство России в Нигере откроется до конца года - РИА Новости, 30.07.2025
Посольство России в Нигере откроется до конца года
Россия ожидает, что ее посольство в Нигере начнет работу до конца этого года, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:37:00+03:00
2025-07-30T14:37:00+03:00
2025-07-30T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия ожидает, что ее посольство в Нигере начнет работу до конца этого года, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Ожидается, что российское дипломатическое представительство в Нигере также вновь начнет свою деятельность до конца текущего года", - сказала Захарова на брифинге в среду. Осенью прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что возобновление работы посольства Нигера в Москве и будущее открытие посольства РФ подтверждает обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия.
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в мире, россия, нигер
Посольство России в Нигере откроется до конца года
Захарова: посольство России в Нигере откроется до конца 2025 года