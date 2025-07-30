https://ria.ru/20250730/posolstvo-2032373827.html

Посольство России в Нигере откроется до конца года

Посольство России в Нигере откроется до конца года - РИА Новости, 30.07.2025

Посольство России в Нигере откроется до конца года

Россия ожидает, что ее посольство в Нигере начнет работу до конца этого года, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:37:00+03:00

2025-07-30T14:37:00+03:00

2025-07-30T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия ожидает, что ее посольство в Нигере начнет работу до конца этого года, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Ожидается, что российское дипломатическое представительство в Нигере также вновь начнет свою деятельность до конца текущего года", - сказала Захарова на брифинге в среду. Осенью прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что возобновление работы посольства Нигера в Москве и будущее открытие посольства РФ подтверждает обоюдный настрой на расширение двустороннего взаимодействия.

https://ria.ru/20250728/minenergo-2032034629.html

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