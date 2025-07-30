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Президент Бразилии отреагировал на возможное введение США пошлин

Президент Бразилии отреагировал на возможное введение США пошлин - РИА Новости, 30.07.2025

Президент Бразилии отреагировал на возможное введение США пошлин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва завил, что в случае введения США пошлин в отношении бразильских товаров не будет сожалеть о том, чего нельзя... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:56:00+03:00

2025-07-30T13:56:00+03:00

2025-07-30T13:56:00+03:00

в мире

бразилия

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дональд трамп

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луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва завил, что в случае введения США пошлин в отношении бразильских товаров не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, вместо этого страна сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Ранее Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. Также президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под следствием. "Я не буду убиваться по поводу произошедшего. Если США не хотят покупать что-то наше, мы будем искать того, кто захочет", - заявил Болсонару в интервью изданию New York Times, отвечая на вопрос, какой стратегии он будет придерживаться в случае введения Вашингтоном пошлин. Он отметил, что у Бразилии исключительные торговые отношения с Китаем. При этом Лула указал на то, что, если США и КНР решат развязать холодную войну, Бразилия не будет занимать чью-то сторону. "Я заинтересован в том, чтобы продавать всем, кто хочет покупать у меня, тем, кто заплатит больше", - отметил Лула.

https://ria.ru/20250729/mvf-2032159099.html

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