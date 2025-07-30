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"Превратятся в прах": в Польше набросились на главу МИД после слов о России - РИА Новости, 30.07.2025
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19:42 30.07.2025 (обновлено: 19:44 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/polsha-2032455539.html
"Превратятся в прах": в Польше набросились на главу МИД после слов о России
"Превратятся в прах": в Польше набросились на главу МИД после слов о России - РИА Новости, 30.07.2025
"Превратятся в прах": в Польше набросились на главу МИД после слов о России
Правительство Польши, обезумев от ненависти к России, выдвигает провокационные лозунги, пренебрегая интересами своих граждан, заявил профессор Института истории РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:42:00+03:00
2025-07-30T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правительство Польши, обезумев от ненависти к России, выдвигает провокационные лозунги, пренебрегая интересами своих граждан, заявил профессор Института истории Польской академии наук Тадеуш Миколай Трайдос в статье для Mysl Polska.Так автор отреагировал на слова министра иностранных дел республики Радослава Сикорского о якобы "агрессивной империалистической идеологии Росcии"."Я чувствую отвращение и беспомощность. Я не желаю такого правительства и таких его представителей на раздробленной территории Польши. Пренебрежение к фундаментальным польским интересам со стороны тех, кто решает нашу судьбу, меня оскорбляет. Однако есть и кое-что еще. "Партия войны", обезумевшая от своей ярости, использующая оскорбительные и провокационные лозунги, противоречащие всем принципам дипломатии, стремительно приближает нас к моменту, когда Россия скажет "хватит". Тогда тридцать миллионов беспомощных жертв за считанные минуты превратятся в прах, а зачинщики спрячутся в теплых гнездах далеко отсюда", — отметил профессор.Автор подчеркнул, что много раз слышал оскорбления, ложь и обман от официальных источников, но заявление Сикорского шокировало его больше всего.Глава МИД Польши в начале июля утверждал, что у его страны есть поводы бояться России. Среди надуманных причин министр назвал то, что Москва якобы угрожает республике, "в том числе ядерным оружием", хотя никогда таких угроз в адрес каких бы то ни было стран не было, а ядерная доктрина России предусматривает только ответный удар в случае применения против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения.На Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250730/tusk-2032315741.html
https://ria.ru/20250722/polsha-2030619957.html
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в мире, россия, польша, нато
В мире, Россия, Польша, НАТО
"Превратятся в прах": в Польше набросились на главу МИД после слов о России

Mysl Polska: слова главы МИД польши в адрес России вызывают отвращение

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правительство Польши, обезумев от ненависти к России, выдвигает провокационные лозунги, пренебрегая интересами своих граждан, заявил профессор Института истории Польской академии наук Тадеуш Миколай Трайдос в статье для Mysl Polska.
Так автор отреагировал на слова министра иностранных дел республики Радослава Сикорского о якобы "агрессивной империалистической идеологии Росcии".
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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"Я чувствую отвращение и беспомощность. Я не желаю такого правительства и таких его представителей на раздробленной территории Польши. Пренебрежение к фундаментальным польским интересам со стороны тех, кто решает нашу судьбу, меня оскорбляет. Однако есть и кое-что еще. "Партия войны", обезумевшая от своей ярости, использующая оскорбительные и провокационные лозунги, противоречащие всем принципам дипломатии, стремительно приближает нас к моменту, когда Россия скажет "хватит". Тогда тридцать миллионов беспомощных жертв за считанные минуты превратятся в прах, а зачинщики спрячутся в теплых гнездах далеко отсюда", — отметил профессор.
Автор подчеркнул, что много раз слышал оскорбления, ложь и обман от официальных источников, но заявление Сикорского шокировало его больше всего.
Глава МИД Польши в начале июля утверждал, что у его страны есть поводы бояться России. Среди надуманных причин министр назвал то, что Москва якобы угрожает республике, "в том числе ядерным оружием", хотя никогда таких угроз в адрес каких бы то ни было стран не было, а ядерная доктрина России предусматривает только ответный удар в случае применения против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения.
На Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России
22 июля, 14:31
 
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