Рейтинг@Mail.ru
Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/politseyskiy-2032377927.html
Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий
Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 30.07.2025
Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий
Начальник отдела ГИБДД в городе Лысково Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий за предупреждение представителя одной из... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:46:00+03:00
2025-07-30T14:46:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:248:2503:1656_1920x0_80_0_0_6ca3811d26122364e332ab680bbfae29.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Начальник отдела ГИБДД в городе Лысково Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий за предупреждение представителя одной из национальных диаспор о том, что его племянник-подросток может быть задержан за езду за рулем без прав, сообщили УФСБ и МВД региона. "УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУМВД России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность начальника ОГИБДД отдела МВД России "Лысковский", обвиняемого в превышении должностных полномочий... Установлено, что злоумышленник, будучи осведомленным о нарушениях в области безопасности дорожного движения представителями национальных диаспор, оказывал им содействие по уклонению от ответственности, предусмотренной законодательством РФ", - говорится в сообщении УФСБ Нижегородской области. Как уточняет МВД региона, начальник ГАИ предупредил своего знакомого о проведении рейда по выявлению лиц, управляющих транспортом и не имеющих на это прав, так как знал, что несовершеннолетний племянник мужчины может управлять автомобилем дяди. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили в региональном управлении МВД, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. "Оперативниками подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Нижегородской области проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250730/vzyatka-2032370484.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49711/97/497119727_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_4ffcf2436ac3f109719f3e7bceebcdb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Нижегородская область, Россия, ГИБДД МВД РФ
Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий

Начальника отдела ГИБДД в Нижегородской области обвинили в превышении полномочий

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Начальник отдела ГИБДД в городе Лысково Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий за предупреждение представителя одной из национальных диаспор о том, что его племянник-подросток может быть задержан за езду за рулем без прав, сообщили УФСБ и МВД региона.
"УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУМВД России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность начальника ОГИБДД отдела МВД России "Лысковский", обвиняемого в превышении должностных полномочий... Установлено, что злоумышленник, будучи осведомленным о нарушениях в области безопасности дорожного движения представителями национальных диаспор, оказывал им содействие по уклонению от ответственности, предусмотренной законодательством РФ", - говорится в сообщении УФСБ Нижегородской области.
Как уточняет МВД региона, начальник ГАИ предупредил своего знакомого о проведении рейда по выявлению лиц, управляющих транспортом и не имеющих на это прав, так как знал, что несовершеннолетний племянник мужчины может управлять автомобилем дяди.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщили в региональном управлении МВД, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. "Оперативниками подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Нижегородской области проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Экс-полицейскому продлили домашний арест по делу о взятке от редактора
Вчера, 14:33
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала