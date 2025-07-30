https://ria.ru/20250730/politseyskiy-2032377927.html

Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий

Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 30.07.2025

Нижегородского чиновника обвинили в превышении полномочий

Начальник отдела ГИБДД в городе Лысково Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий за предупреждение представителя одной из... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:46:00+03:00

2025-07-30T14:46:00+03:00

2025-07-30T14:46:00+03:00

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Начальник отдела ГИБДД в городе Лысково Нижегородской области обвиняется в превышении должностных полномочий за предупреждение представителя одной из национальных диаспор о том, что его племянник-подросток может быть задержан за езду за рулем без прав, сообщили УФСБ и МВД региона. "УФСБ России по Нижегородской области совместно с ГУМВД России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность начальника ОГИБДД отдела МВД России "Лысковский", обвиняемого в превышении должностных полномочий... Установлено, что злоумышленник, будучи осведомленным о нарушениях в области безопасности дорожного движения представителями национальных диаспор, оказывал им содействие по уклонению от ответственности, предусмотренной законодательством РФ", - говорится в сообщении УФСБ Нижегородской области. Как уточняет МВД региона, начальник ГАИ предупредил своего знакомого о проведении рейда по выявлению лиц, управляющих транспортом и не имеющих на это прав, так как знал, что несовершеннолетний племянник мужчины может управлять автомобилем дяди. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили в региональном управлении МВД, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. "Оперативниками подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Нижегородской области проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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происшествия, нижегородская область, россия, гибдд мвд рф