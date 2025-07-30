https://ria.ru/20250730/politik-2032316204.html

Молдавский политик рассказал, кто стоит за санкциями ЕС против оппозиции

Молдавский политик рассказал, кто стоит за санкциями ЕС против оппозиции - РИА Новости, 30.07.2025

Молдавский политик рассказал, кто стоит за санкциями ЕС против оппозиции

Евросоюз с подачи властей Молдавии вводит санкции против молдавских оппозиционеров, которые неугодны властям республики, заявил бывший вице-премьер Александр... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:03:00+03:00

2025-07-30T12:03:00+03:00

2025-07-30T12:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Евросоюз с подачи властей Молдавии вводит санкции против молдавских оппозиционеров, которые неугодны властям республики, заявил бывший вице-премьер Александр Муравский. ЕС в июле внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В воскресенье молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что в Молдавии заблокируют счета политиков и компаний, связанных с лидером оппозиционного в республике блока "Победа" Иланом Шором, которых недавно включили в санкционный список ЕС. "Я считаю, что 99,9 процентов европейцев на всех уровнях вообще понятия не имеют, кто все эти люди (против которых введены санкции ЕС - ред.). Понятно, что все это делается с подачи нашей власти. Игра простая – они дают им фамилии "неугодных", против них ЕС вводит санкции. Теперь это развязывает руки нашим", - заявил Муравский в эфире телеканала "Первый в Молдове". Он напомнил, что власти страны угрожают оппозиционерам заблокировать их счета, если против них введены санкции ЕС. "На каком основании они могут гражданину Молдавии заблокировать счет? Есть санкции, в которых даже нет обвинений. Это лишь подозрения, на основании которых, все и блокируют. Это беспредел полнейший", - отметил Александр Муравский. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032075154.html

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031801027.html

https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html

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