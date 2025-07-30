https://ria.ru/20250730/pogoda-2032350703.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 30.07.2025
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Грозы возможны местами в Москве на предстоящих выходных, в отдельных районах может выпасть до 12 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:39:00+03:00
2025-07-30T13:39:00+03:00
2025-07-30T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Грозы возможны местами в Москве на предстоящих выходных, в отдельных районах может выпасть до 12 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Практически на все выходные дни (в Москве - ред.) в прогнозе звучат локальные кратковременные дожди и даже возможны грозы. То есть некоторые модели (прогнозов - ред.) дают, что может выпадать до 10-12 миллиметров осадков, но это тоже только местами. То есть сильных ливней никто не прогнозирует. Что касается температурного режима, температура воздуха у нас остается существенно выше климатической нормы, где-то на три-четыре градуса. Особенно это касается субботнего дня", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в субботу в столице ожидается около плюс 25 градусов. Практически столько же будет и в воскресенье, но на небе будет больше облаков, а ветер во второй половине дня будет дуть северный и северо-западный. "Надолго эта волна относительной прохлады у нас не задержится, потому что уже в понедельник все равно преобладающей температурой будет... плюс 26 - плюс 28 градусов, по региону плюс 24 - плюс 29 градусов", - добавила Позднякова.
https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html
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москва, татьяна позднякова, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Грозы возможны местами в Москве на предстоящих выходных