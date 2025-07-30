https://ria.ru/20250730/pogoda-2032255124.html

Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней

Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней - РИА Новости, 30.07.2025

Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней

Жизнеобеспечение населения на территории сразу трех регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в среду из-за сильных ливней с... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:33:00+03:00

2025-07-30T02:33:00+03:00

2025-07-30T02:33:00+03:00

россия

хабаровский край

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

дальний восток

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения на территории сразу трех регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в среду из-за сильных ливней с грозами и усиления порывов ветра до 20 метров в секунду, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 30 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ДФО на территории центральных районов Хабаровского края, Амурской области, Еврейской АО", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать сильные ливни с грозами, а также порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20250729/avgust-2031483770.html

россия

хабаровский край

амурская область

дальний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, хабаровский край, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, дальний восток, общество