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Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней - РИА Новости, 30.07.2025
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Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней
Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней - РИА Новости, 30.07.2025
Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней
Жизнеобеспечение населения на территории сразу трех регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в среду из-за сильных ливней с... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:33:00+03:00
2025-07-30T02:33:00+03:00
россия
хабаровский край
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
дальний восток
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения на территории сразу трех регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в среду из-за сильных ливней с грозами и усиления порывов ветра до 20 метров в секунду, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 30 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ДФО на территории центральных районов Хабаровского края, Амурской области, Еврейской АО", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать сильные ливни с грозами, а также порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
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россия
хабаровский край
амурская область
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россия, хабаровский край, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, дальний восток, общество
Россия, Хабаровский край, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Дальний Восток, Общество
Жизнеобеспечение на Дальнем Востоке может нарушиться из-за ливней

Ливни с грозами грозят нарушить жизнеобеспечение трех регионов Дальнего Востока

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в городе
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения на территории сразу трех регионов Дальневосточного федерального округа страны может быть нарушено в среду из-за сильных ливней с грозами и усиления порывов ветра до 20 метров в секунду, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 30 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в ДФО на территории центральных районов Хабаровского края, Амурской области, Еврейской АО", - говорится в прогнозе.
Как полагают эксперты МЧС, источниками возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать сильные ливни с грозами, а также порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
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