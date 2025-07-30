https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032475074.html

В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки

В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки - РИА Новости, 30.07.2025

В Подмосковье двое мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки

Полицейские доставили в отдел двух жителей Подмосковья, устроивших стрельбу из пневматического оружия на балконе многоэтажки, в ходе которой пострадал 12-летний РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:19:00+03:00

2025-07-30T22:19:00+03:00

2025-07-30T22:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел двух жителей Подмосковья, устроивших стрельбу из пневматического оружия на балконе многоэтажки, в ходе которой пострадал 12-летний мальчик, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Моими коллегами из Московской области в кратчайшие сроки установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое граждан, стрелявших из пневматического оружия в деревне Коробово Ленинского городского округа, в результате чего пострадал несовершеннолетний", - написала Волк в Telegram-канале. По её данным, в дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о причинении телесных повреждений её 12-летнему сыну. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома на улице Авиаторов в деревне Коробово стреляли из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Полицейские установили подозреваемых и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 годов рождения, у одного из них изъят пневматический пистолет. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250701/sud-2026421991.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)