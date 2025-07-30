https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032454710.html

В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку

В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку - РИА Новости, 30.07.2025

В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку

Водитель грузовика "ГАЗ", двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину в подмосковной Лобне, от полученных травм пенсионерка скончалась, возбуждено... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:39:00+03:00

2025-07-30T19:39:00+03:00

2025-07-30T19:54:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

лобня

татьяна петрова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032456078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf61f7f6044b96e388aba15bdafe6f9e.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Водитель грузовика "ГАЗ", двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину в подмосковной Лобне, от полученных травм пенсионерка скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сегодня во дворе одного из домов на улице Чехова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки "ГАЗ", при движении задним ходом по придомовой территории допустил наезд на женщину 1940 года рождения", - рассказала Петрова в Telegram-канале. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, отметила она. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, добавила Петрова.

https://ria.ru/20250726/evakuator-2031663896.html

россия

московская область (подмосковье)

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент смертельного наезда грузовика на пенсионерку От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, в отношении водителя возбуждено уголовное дело. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-30T19:39 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), лобня, татьяна петрова