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В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку
В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку
Водитель грузовика "ГАЗ", двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину в подмосковной Лобне, от полученных травм пенсионерка скончалась, возбуждено... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:39:00+03:00
2025-07-30T19:39:00+03:00
2025-07-30T19:54:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Водитель грузовика "ГАЗ", двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину в подмосковной Лобне, от полученных травм пенсионерка скончалась, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сегодня во дворе одного из домов на улице Чехова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки "ГАЗ", при движении задним ходом по придомовой территории допустил наезд на женщину 1940 года рождения", - рассказала Петрова в Telegram-канале. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, отметила она. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ, добавила Петрова.
https://ria.ru/20250726/evakuator-2031663896.html
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Момент смертельного наезда грузовика на пенсионерку
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), лобня, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Лобня, Татьяна Петрова
В Подмосковье водитель грузовика задавил пенсионерку
В подмосковной Лобне водитель грузовика насмерть сбил 85-летнюю женщину