https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032425564.html

В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы

В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы - РИА Новости, 30.07.2025

В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы

Члены неонацистского сообщества, готовившие теракт на День Победы в Подмосковье в 2023 году, признаны виновными и приговорены к тюремным срокам до 19 лет,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:28:00+03:00

2025-07-30T17:28:00+03:00

2025-07-30T17:28:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Члены неонацистского сообщества, готовившие теракт на День Победы в Подмосковье в 2023 году, признаны виновными и приговорены к тюремным срокам до 19 лет, сообщили в управлении ФСБ России по ФСВНГ. По данным ведомства, участники террористического сообщества неонацистского толка планировали теракт в преддверии Дня Победы, их деятельность была пресечена 8 мая 2023 года. В зависимости от роли каждого из участников группировки, были возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта, организации террористического сообщества, содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. "Указанные лица признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены: Хрипко А.А. – к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, Корхов С.С., Силин И.Н., Коркач И.А. – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, Силашин Л.А. – к четырем годам воспитательной колонии", - сообщили в ведомстве. По данным спецслужбы, Хрипко был задержан при попытке поджога автомобильной техники подразделения Минобороны РФ, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский" в Московской области. "В апреле 2022 года Хрипко А.А. убыл в Польшу, где был завербован спецслужбами Украины через ее консульство в обмен на перспективу получения гражданства и направлен обратно на территорию России для совершения террористических актов в отношении военных объектов", - отметили в управлении.

https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)