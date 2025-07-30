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В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы - РИА Новости, 30.07.2025
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17:28 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032425564.html
В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы
В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы
Члены неонацистского сообщества, готовившие теракт на День Победы в Подмосковье в 2023 году, признаны виновными и приговорены к тюремным срокам до 19 лет,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:28:00+03:00
2025-07-30T17:28:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Члены неонацистского сообщества, готовившие теракт на День Победы в Подмосковье в 2023 году, признаны виновными и приговорены к тюремным срокам до 19 лет, сообщили в управлении ФСБ России по ФСВНГ. По данным ведомства, участники террористического сообщества неонацистского толка планировали теракт в преддверии Дня Победы, их деятельность была пресечена 8 мая 2023 года. В зависимости от роли каждого из участников группировки, были возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта, организации террористического сообщества, содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. "Указанные лица признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены: Хрипко А.А. – к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, Корхов С.С., Силин И.Н., Коркач И.А. – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, Силашин Л.А. – к четырем годам воспитательной колонии", - сообщили в ведомстве. По данным спецслужбы, Хрипко был задержан при попытке поджога автомобильной техники подразделения Минобороны РФ, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский" в Московской области. "В апреле 2022 года Хрипко А.А. убыл в Польшу, где был завербован спецслужбами Украины через ее консульство в обмен на перспективу получения гражданства и направлен обратно на территорию России для совершения террористических актов в отношении военных объектов", - отметили в управлении.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Подмосковье осудили неонацистов, готовивших теракт на День Победы

ФСБ: организаторы теракта на День Победы в Подмосковье получили до 19 лет тюрьмы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Члены неонацистского сообщества, готовившие теракт на День Победы в Подмосковье в 2023 году, признаны виновными и приговорены к тюремным срокам до 19 лет, сообщили в управлении ФСБ России по ФСВНГ.
По данным ведомства, участники террористического сообщества неонацистского толка планировали теракт в преддверии Дня Победы, их деятельность была пресечена 8 мая 2023 года. В зависимости от роли каждого из участников группировки, были возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта, организации террористического сообщества, содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
"Указанные лица признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены: Хрипко А.А. – к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, Корхов С.С., Силин И.Н., Коркач И.А. – к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, Силашин Л.А. – к четырем годам воспитательной колонии", - сообщили в ведомстве.
По данным спецслужбы, Хрипко был задержан при попытке поджога автомобильной техники подразделения Минобороны РФ, обеспечивающего деятельность аэродрома "Чкаловский" в Московской области.
"В апреле 2022 года Хрипко А.А. убыл в Польшу, где был завербован спецслужбами Украины через ее консульство в обмен на перспективу получения гражданства и направлен обратно на территорию России для совершения террористических актов в отношении военных объектов", - отметили в управлении.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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