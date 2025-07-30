https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032411267.html

В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер

В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер - РИА Новости, 30.07.2025

В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:38:00+03:00

2025-07-30T16:38:00+03:00

2025-07-30T16:38:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 22 часов 30 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода