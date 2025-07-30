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В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер - РИА Новости, 30.07.2025
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16:38 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032411267.html
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер
Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:38:00+03:00
2025-07-30T16:38:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 22 часов 30 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер

МЧС: дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Подмосковье в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 22 часов 30 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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