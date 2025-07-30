https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032411267.html
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер - РИА Новости, 30.07.2025
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер
Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:38:00+03:00
2025-07-30T16:38:00+03:00
2025-07-30T16:38:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297091_0:79:3114:1831_1920x0_80_0_0_75e28735eff931ac5847d1056804873a.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайший час и до позднего вечера в среду в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 22 часов 30 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297091_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_308e6a9213fba89156ab3c6882f2cde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
В Подмосковье в среду ожидаются гроза и сильный ветер
МЧС: дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Подмосковье в среду