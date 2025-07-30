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В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях

В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях - РИА Новости, 30.07.2025

В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях

В министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвали власти Молдавии не манипулировать общественным мнением накануне... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:28:00+03:00

2025-07-30T14:28:00+03:00

2025-07-30T14:28:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвали власти Молдавии не манипулировать общественным мнением накануне парламентских выборов и не провоцировать дополнительную напряженность во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. Среди инструментов вмешательства она привела якобы гибридное давление на избирателей в Гагаузии и Приднестровье. "Считаем необходимым прояснить, что Приднестровье ни в каких "гибридных" формах влияния на выборы в соседней республике не участвует. Не нужно манипулировать общественным мнением и провоцировать дополнительную напряженность во взаимоотношениях между Молдовой и Приднестровьем на основании сомнительных политических интересов", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в среду на сайте ведомства. В МИД ПМР также отметили, что озвученные президентом Молдавии обвинения "не имеют под собой никаких реальных оснований". В ведомстве добавили, что предвыборная ситуация для властей Молдавии складывается весьма непросто, в связи с чем огромное внимание уделяется электоральной пропаганде. "Граждане Приднестровской Молдавской Республики, имеющие второе гражданство Республики Молдова, вольны свободно и самостоятельно решать, как им воспользоваться своим законным правом выбора. Методы запугиваний, ограничений и искусственного нагнетания негатива неприменимы в действительно свободных и демократических процессах", - подчеркивается в комментарии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023925895.html

https://ria.ru/20250513/pmr-2016678973.html

https://ria.ru/20250719/oppozitsiya-2030153446.html

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молдавия, кишинев, россия, майя санду, евгения гуцул, в мире