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В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях - РИА Новости, 30.07.2025
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14:28 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/pmr-2032368600.html
В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях
В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях - РИА Новости, 30.07.2025
В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях
В министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвали власти Молдавии не манипулировать общественным мнением накануне... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:28:00+03:00
2025-07-30T14:28:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
майя санду
евгения гуцул
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвали власти Молдавии не манипулировать общественным мнением накануне парламентских выборов и не провоцировать дополнительную напряженность во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. Среди инструментов вмешательства она привела якобы гибридное давление на избирателей в Гагаузии и Приднестровье. "Считаем необходимым прояснить, что Приднестровье ни в каких "гибридных" формах влияния на выборы в соседней республике не участвует. Не нужно манипулировать общественным мнением и провоцировать дополнительную напряженность во взаимоотношениях между Молдовой и Приднестровьем на основании сомнительных политических интересов", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в среду на сайте ведомства. В МИД ПМР также отметили, что озвученные президентом Молдавии обвинения "не имеют под собой никаких реальных оснований". В ведомстве добавили, что предвыборная ситуация для властей Молдавии складывается весьма непросто, в связи с чем огромное внимание уделяется электоральной пропаганде. "Граждане Приднестровской Молдавской Республики, имеющие второе гражданство Республики Молдова, вольны свободно и самостоятельно решать, как им воспользоваться своим законным правом выбора. Методы запугиваний, ограничений и искусственного нагнетания негатива неприменимы в действительно свободных и демократических процессах", - подчеркивается в комментарии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023925895.html
https://ria.ru/20250513/pmr-2016678973.html
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молдавия, кишинев, россия, майя санду, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, В мире
В ПМР призвали Молдавию не провоцировать напряженность в отношениях

МИД ПМР призвал Молдавию не провоцировать допнапряженность в отношениях

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвали власти Молдавии не манипулировать общественным мнением накануне парламентских выборов и не провоцировать дополнительную напряженность во взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем.
Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы. Среди инструментов вмешательства она привела якобы гибридное давление на избирателей в Гагаузии и Приднестровье.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава ПМР выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией
19 июня, 15:03
"Считаем необходимым прояснить, что Приднестровье ни в каких "гибридных" формах влияния на выборы в соседней республике не участвует. Не нужно манипулировать общественным мнением и провоцировать дополнительную напряженность во взаимоотношениях между Молдовой и Приднестровьем на основании сомнительных политических интересов", - говорится в комментарии МИД ПМР, размещенном в среду на сайте ведомства.
В МИД ПМР также отметили, что озвученные президентом Молдавии обвинения "не имеют под собой никаких реальных оснований". В ведомстве добавили, что предвыборная ситуация для властей Молдавии складывается весьма непросто, в связи с чем огромное внимание уделяется электоральной пропаганде.
"Граждане Приднестровской Молдавской Республики, имеющие второе гражданство Республики Молдова, вольны свободно и самостоятельно решать, как им воспользоваться своим законным правом выбора. Методы запугиваний, ограничений и искусственного нагнетания негатива неприменимы в действительно свободных и демократических процессах", - подчеркивается в комментарии.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Жителям ПМР не дадут проголосовать на выборах в Молдавии, считает эксперт
13 мая, 14:34
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Гуцул связала свой арест с политическим преследованием оппозиции
19 июля, 15:18
 
МолдавияКишиневРоссияМайя СандуЕвгения ГуцулВ мире
 
 
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