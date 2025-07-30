Как мать Наташи Королёвой уничтожает карьеру дочери
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Хол
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У Наташи Королевой сцена давно перестала быть главным источником внимания публики. Если раньше имя певицы ассоциировалось с хитами девяностых, то теперь - с семейными бурями, скандалами и драмами, которые не утихают годами. Не успеет отгреметь одна история, на горизонте уже новая. То отмена выступления в Кремле вызывает бурю споров, то новость о внезапном отъезде певицы в США становится поводом для обсуждений в эфире ток-шоу. Общественность то сочувствует, то язвит. Но неизменным остаётся одно - вокруг Наташи всегда есть инфоповод.
Королёва попросила подписчиков только об одном
С годами стало ясно: самой Королёвой уже не нужно искать драму, её приносят близкие. Один из главных поставщиков скандалов - муж, Сергей Глушко, известный публике как Тарзан. Его громкие признания в изменах, скандальные интервью, а порой и странные заявления в соцсетях не раз втягивали Наташу в водоворот негатива.
Но главный режиссёр этого "домашнего триллера" - мать артистки, Людмила Порывай. Женщина с громким голосом, экспрессивным характером и склонностью к публичным выходкам. То она неожиданно появится в эфире, резко выскажется о зяте, то выступит на стороне Украины с лозунгами и плясками в Майами.
Последняя выходка Людмилы Ивановны стала апогеем всех прошлых конфликтов. Танцы с украинским флагом на митинге в США, поддержка украинской стороны во время боевых действий, радикальные высказывания — всё это мгновенно попало в заголовки. Но наибольший удар, как отмечают комментаторы, пришёлся не по политике, а по Наташе.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Королёва, которой и так приходилось лавировать между молотом зрительских ожиданий и наковальней личных привязанностей, оказалась в глупом положении. Пока публика спорила, можно ли любить родных, которые публично выступают против интересов твоей страны, Наташа, как всегда, предпочла промолчать.
Открыто Королёва не осудила действия матери. Более того, в прессе мелькала информация, что именно она помогает Людмиле Порывай получить российское гражданство, несмотря на антироссийскую риторику. Такой сюжет кажется почти абсурдным.
В социальных сетях Наташи Королёвой появилось эмоциональное послание, которое певица якобы адресовала своим подписчикам от лица матери. Вместо того чтобы прямо осудить действия Людмилы Порывай, Королёва попыталась смягчить удар - не вину признать, а прощения попросить. С ноткой отчаяния она обратилась к аудитории с призывом проявить понимание и снисхождение, надеясь, что общество не станет судить родную мать слишком строго.
"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", - написала артистка в личном блоге.
Зарабатывать в России, но поддерживать Украину?
Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай долгие годы жила в России, пела и вела телепередачи. Но после начала спецоперации резко сменила курс, публично выступив на стороне Украины.
Накопив в России солидный капитал, Людмила решила сменить декорации - переехала в США и вышла замуж за обеспеченного вдовца Игоря Альперина. Новый брак, уют в Майами и безбедная жизнь сделали своё дело: прежние чувства к России быстро отошли на второй план. На родину она возвращалась редко, разве что в гости к дочери. Однако, даже на фоне американских пейзажей, Порывай уверяла, что в душе она по-прежнему русская, мол, и культуру не забывает, и фильмы смотрит, и музыку слушает.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
ХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
"Мы не забываем корни. Любим русские рестораны, русскую музыку. Когда сюда приезжаем, смотрим русские фильмы, ходим в театры. Мы остаемся русскими в душе", — уверенно вещала когда-то Порывай.
Но как показало время, патриотизм её оказался все же избирательным.
Все торжественные заявления матери Наташи Королевой о любви к России рассыпались, как карточный домик, после февраля 2022 года. От прежней риторики не осталось ни следа. Людмила Порывай молниеносно изменила тон, продемонстрировав, как легко и быстро может переобуться человек, когда ветер начинает дуть в другую сторону.
"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами", - написала тогда в своем личном блоге Порывай.
© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
© Фото : Руслан Рощупкин
Шоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
На другой стороне
Тем временем супруг певицы - Тарзан, открыто поддерживающий российские Вооружённые силы, публично эмоционально отреагировал на поведение тёщи: в итоге они отписались друг от друга в соцсетях, что по нынешним меркам - признак глубокой трещины в семье.
"Привет всему здравомыслящему человечеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире… Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!", - писал Тарзан.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко
Певица Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко
Как мать рушит карьеру дочери
Людмила Порывай сегодня уверенно чувствует себя на Западе – живёт безбедно и не оглядывается на Россию.
Потеря возможности появляться в стране, где когда-то она сделала себе имя, едва ли ударит по ее кошельку. Чего не скажешь о дочери. Наташа Королёва, оказавшаяся в эпицентре общественного негодования из-за выходок своей матери, несёт удар за ударом: с каждым скандалом рушится её репутация и, соответственно, тают контракты.