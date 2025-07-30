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Как мать Наташи Королёвой уничтожает карьеру дочери - РИА Новости, 30.07.2025
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19:40 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/pevitsa-2032418194.html
Как мать Наташи Королёвой уничтожает карьеру дочери
Как мать Наташи Королёвой уничтожает карьеру дочери - РИА Новости, 30.07.2025
Как мать Наташи Королёвой уничтожает карьеру дочери
У Наташи Королевой сцена давно перестала быть главным источником внимания публики. Если раньше имя певицы ассоциировалось с хитами девяностых, то теперь - с... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:40:00+03:00
2025-07-30T19:40:00+03:00
россия
украина
сша
наташа королева (наталия порывай)
сергей глушко (тарзан)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У Наташи Королевой сцена давно перестала быть главным источником внимания публики. Если раньше имя певицы ассоциировалось с хитами девяностых, то теперь - с семейными бурями, скандалами и драмами, которые не утихают годами. Не успеет отгреметь одна история, на горизонте уже новая. То отмена выступления в Кремле вызывает бурю споров, то новость о внезапном отъезде певицы в США становится поводом для обсуждений в эфире ток-шоу. Общественность то сочувствует, то язвит. Но неизменным остаётся одно - вокруг Наташи всегда есть инфоповод.Королёва попросила подписчиков только об одномС годами стало ясно: самой Королёвой уже не нужно искать драму, её приносят близкие. Один из главных поставщиков скандалов - муж, Сергей Глушко, известный публике как Тарзан. Его громкие признания в изменах, скандальные интервью, а порой и странные заявления в соцсетях не раз втягивали Наташу в водоворот негатива.Но главный режиссёр этого "домашнего триллера" - мать артистки, Людмила Порывай. Женщина с громким голосом, экспрессивным характером и склонностью к публичным выходкам. То она неожиданно появится в эфире, резко выскажется о зяте, то выступит на стороне Украины с лозунгами и плясками в Майами.Последняя выходка Людмилы Ивановны стала апогеем всех прошлых конфликтов. Танцы с украинским флагом на митинге в США, поддержка украинской стороны во время боевых действий, радикальные высказывания — всё это мгновенно попало в заголовки. Но наибольший удар, как отмечают комментаторы, пришёлся не по политике, а по Наташе.Королёва, которой и так приходилось лавировать между молотом зрительских ожиданий и наковальней личных привязанностей, оказалась в глупом положении. Пока публика спорила, можно ли любить родных, которые публично выступают против интересов твоей страны, Наташа, как всегда, предпочла промолчать.Открыто Королёва не осудила действия матери. Более того, в прессе мелькала информация, что именно она помогает Людмиле Порывай получить российское гражданство, несмотря на антироссийскую риторику. Такой сюжет кажется почти абсурдным.В социальных сетях Наташи Королёвой появилось эмоциональное послание, которое певица якобы адресовала своим подписчикам от лица матери. Вместо того чтобы прямо осудить действия Людмилы Порывай, Королёва попыталась смягчить удар - не вину признать, а прощения попросить. С ноткой отчаяния она обратилась к аудитории с призывом проявить понимание и снисхождение, надеясь, что общество не станет судить родную мать слишком строго."Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", - написала артистка в личном блоге.Зарабатывать в России, но поддерживать Украину?Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай долгие годы жила в России, пела и вела телепередачи. Но после начала спецоперации резко сменила курс, публично выступив на стороне Украины.Накопив в России солидный капитал, Людмила решила сменить декорации - переехала в США и вышла замуж за обеспеченного вдовца Игоря Альперина. Новый брак, уют в Майами и безбедная жизнь сделали своё дело: прежние чувства к России быстро отошли на второй план. На родину она возвращалась редко, разве что в гости к дочери. Однако, даже на фоне американских пейзажей, Порывай уверяла, что в душе она по-прежнему русская, мол, и культуру не забывает, и фильмы смотрит, и музыку слушает."Мы не забываем корни. Любим русские рестораны, русскую музыку. Когда сюда приезжаем, смотрим русские фильмы, ходим в театры. Мы остаемся русскими в душе", — уверенно вещала когда-то Порывай.Но как показало время, патриотизм её оказался все же избирательным.Все торжественные заявления матери Наташи Королевой о любви к России рассыпались, как карточный домик, после февраля 2022 года. От прежней риторики не осталось ни следа. Людмила Порывай молниеносно изменила тон, продемонстрировав, как легко и быстро может переобуться человек, когда ветер начинает дуть в другую сторону."Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами", - написала тогда в своем личном блоге Порывай.На другой сторонеТем временем супруг певицы - Тарзан, открыто поддерживающий российские Вооружённые силы, публично эмоционально отреагировал на поведение тёщи: в итоге они отписались друг от друга в соцсетях, что по нынешним меркам - признак глубокой трещины в семье."Привет всему здравомыслящему человечеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире… Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!", - писал Тарзан.Как мать рушит карьеру дочериЛюдмила Порывай сегодня уверенно чувствует себя на Западе – живёт безбедно и не оглядывается на Россию.Потеря возможности появляться в стране, где когда-то она сделала себе имя, едва ли ударит по ее кошельку. Чего не скажешь о дочери. Наташа Королёва, оказавшаяся в эпицентре общественного негодования из-за выходок своей матери, несёт удар за ударом: с каждым скандалом рушится её репутация и, соответственно, тают контракты.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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россия, украина, сша, наташа королева (наталия порывай), сергей глушко (тарзан)
Россия, Украина, США, Наташа Королева (Наталия Порывай), Сергей Глушко (Тарзан)

Как мать Наташи Королёвой уничтожает карьеру дочери

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Хол
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Хол - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У Наташи Королевой сцена давно перестала быть главным источником внимания публики. Если раньше имя певицы ассоциировалось с хитами девяностых, то теперь - с семейными бурями, скандалами и драмами, которые не утихают годами. Не успеет отгреметь одна история, на горизонте уже новая. То отмена выступления в Кремле вызывает бурю споров, то новость о внезапном отъезде певицы в США становится поводом для обсуждений в эфире ток-шоу. Общественность то сочувствует, то язвит. Но неизменным остаётся одно - вокруг Наташи всегда есть инфоповод.

Королёва попросила подписчиков только об одном

С годами стало ясно: самой Королёвой уже не нужно искать драму, её приносят близкие. Один из главных поставщиков скандалов - муж, Сергей Глушко, известный публике как Тарзан. Его громкие признания в изменах, скандальные интервью, а порой и странные заявления в соцсетях не раз втягивали Наташу в водоворот негатива.
Но главный режиссёр этого "домашнего триллера" - мать артистки, Людмила Порывай. Женщина с громким голосом, экспрессивным характером и склонностью к публичным выходкам. То она неожиданно появится в эфире, резко выскажется о зяте, то выступит на стороне Украины с лозунгами и плясками в Майами.
Последняя выходка Людмилы Ивановны стала апогеем всех прошлых конфликтов. Танцы с украинским флагом на митинге в США, поддержка украинской стороны во время боевых действий, радикальные высказывания — всё это мгновенно попало в заголовки. Но наибольший удар, как отмечают комментаторы, пришёлся не по политике, а по Наташе.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Королёва, которой и так приходилось лавировать между молотом зрительских ожиданий и наковальней личных привязанностей, оказалась в глупом положении. Пока публика спорила, можно ли любить родных, которые публично выступают против интересов твоей страны, Наташа, как всегда, предпочла промолчать.
Открыто Королёва не осудила действия матери. Более того, в прессе мелькала информация, что именно она помогает Людмиле Порывай получить российское гражданство, несмотря на антироссийскую риторику. Такой сюжет кажется почти абсурдным.
В социальных сетях Наташи Королёвой появилось эмоциональное послание, которое певица якобы адресовала своим подписчикам от лица матери. Вместо того чтобы прямо осудить действия Людмилы Порывай, Королёва попыталась смягчить удар - не вину признать, а прощения попросить. С ноткой отчаяния она обратилась к аудитории с призывом проявить понимание и снисхождение, надеясь, что общество не станет судить родную мать слишком строго.
"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", - написала артистка в личном блоге.
© Фото : koroleva__star/InstagramСкриншот инстаграм-сториз Наташи Королевой
Скриншот инстаграм-сториз Наташи Королевой - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : koroleva__star/Instagram
Скриншот инстаграм-сториз Наташи Королевой

Зарабатывать в России, но поддерживать Украину?

Заслуженная артистка Украины Людмила Порывай долгие годы жила в России, пела и вела телепередачи. Но после начала спецоперации резко сменила курс, публично выступив на стороне Украины.
Накопив в России солидный капитал, Людмила решила сменить декорации - переехала в США и вышла замуж за обеспеченного вдовца Игоря Альперина. Новый брак, уют в Майами и безбедная жизнь сделали своё дело: прежние чувства к России быстро отошли на второй план. На родину она возвращалась редко, разве что в гости к дочери. Однако, даже на фоне американских пейзажей, Порывай уверяла, что в душе она по-прежнему русская, мол, и культуру не забывает, и фильмы смотрит, и музыку слушает.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
ХI Премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2013 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХI Премия в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2013"
"Мы не забываем корни. Любим русские рестораны, русскую музыку. Когда сюда приезжаем, смотрим русские фильмы, ходим в театры. Мы остаемся русскими в душе", — уверенно вещала когда-то Порывай.
Но как показало время, патриотизм её оказался все же избирательным.
Все торжественные заявления матери Наташи Королевой о любви к России рассыпались, как карточный домик, после февраля 2022 года. От прежней риторики не осталось ни следа. Людмила Порывай молниеносно изменила тон, продемонстрировав, как легко и быстро может переобуться человек, когда ветер начинает дуть в другую сторону.
"Моя сестричка, родственники, друзья, подруги и моя страна, в которой я родилась и которую люблю всей душой! Я переживаю и страдаю вместе с вами! Верю в то, что этот ужас скоро закончится! Молю Бога за всех вас! Мое сердце с вами", - написала тогда в своем личном блоге Порывай.
© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
Шоу Время обедать! с Наташей Королевой - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Руслан Рощупкин
Шоу "Время обедать!" с Наташей Королевой

На другой стороне

Тем временем супруг певицы - Тарзан, открыто поддерживающий российские Вооружённые силы, публично эмоционально отреагировал на поведение тёщи: в итоге они отписались друг от друга в соцсетях, что по нынешним меркам - признак глубокой трещины в семье.
"Привет всему здравомыслящему человечеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире… Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!", - писал Тарзан.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко
Певица Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Наташа Королева с супругом Сергеем Глушко

Как мать рушит карьеру дочери

Людмила Порывай сегодня уверенно чувствует себя на Западе – живёт безбедно и не оглядывается на Россию.
Потеря возможности появляться в стране, где когда-то она сделала себе имя, едва ли ударит по ее кошельку. Чего не скажешь о дочери. Наташа Королёва, оказавшаяся в эпицентре общественного негодования из-за выходок своей матери, несёт удар за ударом: с каждым скандалом рушится её репутация и, соответственно, тают контракты.
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Певица Наташа Королева
 
РоссияУкраинаСШАНаташа Королева (Наталия Порывай)Сергей Глушко (Тарзан)
 
 
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