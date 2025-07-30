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Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 30.07.2025
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18:18 30.07.2025 (обновлено: 21:54 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/peregovory-2032439130.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 30.07.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в четверг глава МИД России проведет переговоры с главой МИД Сирии. РИА Новости, 30.07.2025
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сирия
сергей лавров
мария захарова
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в четверг глава МИД России проведет переговоры с главой МИД Сирии."31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Шибани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики", - сказала она.
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сирия, сергей лавров, мария захарова, москва
Сирия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Москва
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии

Захарова: 31 июля в Москве состоятся переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в четверг глава МИД России проведет переговоры с главой МИД Сирии.
"31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Шибани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики", - сказала она.
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СирияСергей ЛавровМария ЗахароваМосква
 
 
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