https://ria.ru/20250730/peregovory-2032439130.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии - РИА Новости, 30.07.2025
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в четверг глава МИД России проведет переговоры с главой МИД Сирии. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:18:00+03:00
2025-07-30T18:18:00+03:00
2025-07-30T21:54:00+03:00
сирия
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в четверг глава МИД России проведет переговоры с главой МИД Сирии."31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Шибани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики", - сказала она.
https://ria.ru/20250730/malayziya-2032353893.html
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сирия, сергей лавров, мария захарова, москва
Сирия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Москва
Лавров проведет переговоры с главой МИД Сирии
Захарова: 31 июля в Москве состоятся переговоры Лаврова с главой МИД Сирии