Партия "Сердце Молдовы": Кишинев запустил кампанию по очернению оппозиции
Партия "Сердце Молдовы" обвинила Кишинев в очернении политсилы
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" стала объектом кампании по манипуляции и очернению со стороны властей Молдавии, говорится в заявлении пресс-службы политсилы.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Партия "Сердце Молдовы" стала объектом масштабной и скоординированной кампании лжи и манипуляций, организованной партией "Действие и солидарность". В этой операции задействованы не только их представители, но и подконтрольные власти псевдожурналисты и "аналитики". Также у нас есть доказательства участия в этой кампании сотрудников полиции и других представителей государственных структур", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в соцсетях.
Оппозиция отмечает, что власти пытаются связать команду партии "Сердце Молдовы" с криминальными элементами.
"Мы - реальная угроза для режима партии власти. И мы прекрасно понимаем, что впереди ещё больше провокаций и попыток давления. Но мы готовы к этому. Каждая их атака делает нас сильнее, сплочённее и решительнее. Мы продолжим разоблачать фальсификации власти, оставаться в прямом контакте с гражданами, доносить правду и использовать все законные механизмы для защиты демократии", – говорится в заявлении.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.