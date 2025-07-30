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В Новгородской области ребенок попал в больницу после падения из окна

В Новгородской области ребенок попал в больницу после падения из окна - РИА Новости, 30.07.2025

В Новгородской области ребенок попал в больницу после падения из окна

Ребёнок после падения со второго этажа многоквартирного дома попал в больницу в Новгородской области, следователи проводят проверку, сообщает СУСК по региону в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:14:00+03:00

2025-07-30T20:14:00+03:00

2025-07-30T20:14:00+03:00

происшествия

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Ребёнок после падения со второго этажа многоквартирного дома попал в больницу в Новгородской области, следователи проводят проверку, сообщает СУСК по региону в своём Telegram-канале. Уточняется, что происшествие произошло с восьмилетним мальчиком в поселке Любытино. "Предварительно установлено, что происшествие случилось в момент, когда мама делала в квартире ремонт, а ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал со второго этажа на землю. Мальчика с травмами госпитализировали в больницу... Следователи проводят проверку по факту выпадения ребенка из окна", - говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба прокуратуры области, мальчик получил тяжёлые травмы. Надзорное ведомство также организовало проверку, чтобы оценить условия жизни и воспитания ребенка, а также деятельность органов системы профилактики при организации работы с семьей ребёнка.

https://ria.ru/20250728/kuban-2031855684.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область