https://ria.ru/20250730/otdeleniya--2032292853.html
На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах
На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах
Отделения "Почты России" в районах Камчатки, где объявили угрозу цунами и произошло землетрясение, закрыты - завтра после устранения угроз сотрудники компании... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:52:00+03:00
2025-07-30T09:52:00+03:00
2025-07-30T09:52:00+03:00
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российская академия наук
почта россии
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Отделения "Почты России" в районах Камчатки, где объявили угрозу цунами и произошло землетрясение, закрыты - завтра после устранения угроз сотрудники компании приступят к работе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "В результате землетрясения и угрозы цунами жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района, Усть-Большарецкого района Камчатского края, а также Северо-Курильска Сахалинской области эвакуируются в безопасные места на возвышенности. В целях безопасности объекты почтовой связи на этих территориях закрыты до полной отмены угрозы повторных волн и землетрясения", - сказали там. "Завтра, как только угроза будет устранена, сотрудники "Почты" приступят к работе", - добавили в пресс-службе. Там же уточняют, что почтовые здания обследуют, чтобы зафиксировать повреждения и провести необходимый ремонт. "Почтовые отделения в других районах Камчатского края работают в обычном режиме", - заключили в компании. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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Спасатели на месте обрушения стены детского сада на Камчатке
Спасатели на месте обрушения стены детского сада на Камчатке
2025-07-30T09:52
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камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, российская академия наук, почта россии, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Почта России, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах
Отделения "Почты России" в опасных районах Камчатки закрыты из-за угрозы цунами