https://ria.ru/20250730/otdeleniya--2032292853.html

На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах

На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке закрыли отделения "Почты России" в опасных районах

Отделения "Почты России" в районах Камчатки, где объявили угрозу цунами и произошло землетрясение, закрыты - завтра после устранения угроз сотрудники компании... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:52:00+03:00

2025-07-30T09:52:00+03:00

2025-07-30T09:52:00+03:00

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

российская академия наук

почта россии

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Отделения "Почты России" в районах Камчатки, где объявили угрозу цунами и произошло землетрясение, закрыты - завтра после устранения угроз сотрудники компании приступят к работе, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "В результате землетрясения и угрозы цунами жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района, Усть-Большарецкого района Камчатского края, а также Северо-Курильска Сахалинской области эвакуируются в безопасные места на возвышенности. В целях безопасности объекты почтовой связи на этих территориях закрыты до полной отмены угрозы повторных волн и землетрясения", - сказали там. "Завтра, как только угроза будет устранена, сотрудники "Почты" приступят к работе", - добавили в пресс-службе. Там же уточняют, что почтовые здания обследуют, чтобы зафиксировать повреждения и провести необходимый ремонт. "Почтовые отделения в других районах Камчатского края работают в обычном режиме", - заключили в компании. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032291813.html

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Спасатели на месте обрушения стены детского сада на Камчатке Спасатели на месте обрушения стены детского сада на Камчатке 2025-07-30T09:52 true PT0M20S

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