https://ria.ru/20250730/ostanki-2032399122.html

Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий

Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий - РИА Новости, 30.07.2025

Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий

Родные украинских пленных, летевших на сбитом ВСУ самолете Ил-76, не знают, чьи именно останки они хоронят, их заставили подписать соглашения о неразглашении,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:56:00+03:00

2025-07-30T15:56:00+03:00

2025-07-30T15:56:00+03:00

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анатолий шарий

вооруженные силы украины

ил-76

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Родные украинских пленных, летевших на сбитом ВСУ самолете Ил-76, не знают, чьи именно останки они хоронят, их заставили подписать соглашения о неразглашении, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. "Про Ил-76 с украинскими пленными, сбитый украинской ракетой... Родственники подписали соглашение о неразглашении", - написал Шарий в Telegram-канале. По его словам, родственникам погибших при опознании предоставляли листок со снимком останков и их описанием. Затем они получали пакет с якобы теми же останками. "Ещё не факт, что они хоронят именно своих родных, потому что у некоторых были сомнения, что это останки их близких", - добавил Шарий. Он подчеркнул, что украинские власти так и не объяснили родным пленных, зачем ВСУ сбили самолет с пленными. ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.

https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html

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россия, белгородская область, анатолий шарий, вооруженные силы украины, ил-76, в мире