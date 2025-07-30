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Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий - РИА Новости, 30.07.2025
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15:56 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ostanki-2032399122.html
Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий
Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий - РИА Новости, 30.07.2025
Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий
Родные украинских пленных, летевших на сбитом ВСУ самолете Ил-76, не знают, чьи именно останки они хоронят, их заставили подписать соглашения о неразглашении,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:56:00+03:00
2025-07-30T15:56:00+03:00
россия
белгородская область
анатолий шарий
вооруженные силы украины
ил-76
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Родные украинских пленных, летевших на сбитом ВСУ самолете Ил-76, не знают, чьи именно останки они хоронят, их заставили подписать соглашения о неразглашении, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. "Про Ил-76 с украинскими пленными, сбитый украинской ракетой... Родственники подписали соглашение о неразглашении", - написал Шарий в Telegram-канале. По его словам, родственникам погибших при опознании предоставляли листок со снимком останков и их описанием. Затем они получали пакет с якобы теми же останками. "Ещё не факт, что они хоронят именно своих родных, потому что у некоторых были сомнения, что это останки их близких", - добавил Шарий. Он подчеркнул, что украинские власти так и не объяснили родным пленных, зачем ВСУ сбили самолет с пленными. ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
https://ria.ru/20250607/zelenskiy-2021564852.html
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россия, белгородская область, анатолий шарий, вооруженные силы украины, ил-76, в мире
Россия, Белгородская область, Анатолий Шарий, Вооруженные силы Украины, Ил-76, В мире
Родные украинских пленных не знают, чьи останки они хоронят, заявил Шарий

Шарий: родные пленных ВСУ из сбитого Ил-76 не знают, чьи останки они хоронят

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Родные украинских пленных, летевших на сбитом ВСУ самолете Ил-76, не знают, чьи именно останки они хоронят, их заставили подписать соглашения о неразглашении, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.
"Про Ил-76 с украинскими пленными, сбитый украинской ракетой... Родственники подписали соглашение о неразглашении", - написал Шарий в Telegram-канале.
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По его словам, родственникам погибших при опознании предоставляли листок со снимком останков и их описанием. Затем они получали пакет с якобы теми же останками.
"Ещё не факт, что они хоронят именно своих родных, потому что у некоторых были сомнения, что это останки их близких", - добавил Шарий.
Он подчеркнул, что украинские власти так и не объяснили родным пленных, зачем ВСУ сбили самолет с пленными.
ВСУ 24 января 2024 года сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Останки тел военнопленных, погибших из-за атаки ВСУ на самолет, Россия передала украинской стороне в начале декабря 2024 года.
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