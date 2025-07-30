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На Западе запаниковали из-за недавнего испытания российского оружия - РИА Новости, 30.07.2025
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18:23 30.07.2025 (обновлено: 19:59 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/oruzhie-2032439909.html
На Западе запаниковали из-за недавнего испытания российского оружия
На Западе запаниковали из-за недавнего испытания российского оружия - РИА Новости, 30.07.2025
На Западе запаниковали из-за недавнего испытания российского оружия
Атомная подлодка "Орел" проекта 949А "Антей" запустила в Баренцевом море самую мощную в мире крылатую ракету, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:23:00+03:00
2025-07-30T19:59:00+03:00
в мире
баренцево море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Атомная подлодка "Орел" проекта 949А "Антей" запустила в Баренцевом море самую мощную в мире крылатую ракету, пишет Military Watch Magazine."Подводные лодки проекта "Антей" — последний класс российских военных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Гранит", которые примерно в четыре раза больше стандартных крылатых ракет, используемых современными судами. Каждый из кораблей несет 24 крылатые ракеты, которые были разработаны для поражения хорошо защищенных авианосных ударных групп на дальности около 500 километров", — говорится в материале.Издание отметило, что подлодки проекта "Антей" со времен СССР по праву считались наиболее эффективным классом многоцелевых субмарин, предназначенных для борьбы с кораблями.Минобороны России 27 июля сообщило, что в заключительный день масштабных маневров на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата "Адмирал Головко", атомного подводного ракетного крейсера "Орел" и берегового ракетного комплекса "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море.С начала учений силы флотов и Каспийской флотилии, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и морской экономической деятельности, вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок. Кроме того, они отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотников условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместные удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.
https://ria.ru/20250717/unichtozhenie-2029649286.html
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в мире, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Баренцево море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Западе запаниковали из-за недавнего испытания российского оружия

MWM: российская подлодка запустила крупнейшую в мире крылатую ракету

© Фото : Минобороны РФАтомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орел"
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота Орел - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Минобороны РФ
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Орел". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Атомная подлодка "Орел" проекта 949А "Антей" запустила в Баренцевом море самую мощную в мире крылатую ракету, пишет Military Watch Magazine.
"Подводные лодки проекта "Антей" — последний класс российских военных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Гранит", которые примерно в четыре раза больше стандартных крылатых ракет, используемых современными судами. Каждый из кораблей несет 24 крылатые ракеты, которые были разработаны для поражения хорошо защищенных авианосных ударных групп на дальности около 500 километров", — говорится в материале.
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Издание отметило, что подлодки проекта "Антей" со времен СССР по праву считались наиболее эффективным классом многоцелевых субмарин, предназначенных для борьбы с кораблями.
Минобороны России 27 июля сообщило, что в заключительный день масштабных маневров на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата "Адмирал Головко", атомного подводного ракетного крейсера "Орел" и берегового ракетного комплекса "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море.
С начала учений силы флотов и Каспийской флотилии, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и морской экономической деятельности, вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок. Кроме того, они отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотников условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместные удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.
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