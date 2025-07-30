https://ria.ru/20250730/opasnost-2032359657.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.07.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:15:00+03:00
2025-07-30T14:15:00+03:00
2025-07-30T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
безопасность
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КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность на территории всей Курской области объявили в 13.26 мск, она длилась 39 минут. Ранее в среду ракетная опасность объявлялась в Суджанском районе региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджанский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Курской области