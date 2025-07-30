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Спасатели завершили работу после обрушения офисного здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.07.2025
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17:45 30.07.2025 (обновлено: 17:49 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/obrushenie-2032432640.html
Спасатели завершили работу после обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Спасатели завершили работу после обрушения офисного здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 30.07.2025
Спасатели завершили работу после обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Спасатели завершили свою работу после обрушения секции трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, сообщил Уральский региональный поисково-спасательный отряд... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:45:00+03:00
2025-07-30T17:49:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели завершили свою работу после обрушения секции трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, сообщил Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале. "Спасатели ФГКУ УРПСО МЧС России провели ночные работы по разбору завалов после частичного обрушения здания. Некоторые конструкции и плиты находились в подвешенном состоянии и создавали угрозу повторных обвалов. Кинологический расчет повторно проверил территорию на наличие жертв, информация подтвердилась, пострадавших не обнаружено. По информации на 15.00 (13.00 мск – ред.) спасатели завершили свои работы", – говорится в сообщении. В поисково-спасательном отряде отметили, что расчистка территории была проведена для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. "Наши сотрудники выполнили задачу, там работает по заявке собственника тяжелая инженерная техника: наши специалисты обследовали обрушившиеся конструкции, установили, что людей там нет. Угрозы жизни и здоровью людей уже нет, а сами инженерные работы, скорее всего, будут продолжаться", – объяснили РИА Новости в пресс-службе свердловского управления МЧС. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, вечером во вторник на улице Мартовской в столице Урала произошло частичное обрушение кирпичного трехэтажного офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения. Самостоятельно покинули офисы 12 работников, уточнял Горелых РИА Новости, здание 1963 года строения, незадолго до ЧП в него на третий этаж подняли несколько тяжелых станков. Он добавлял, что криминальной составляющей инцидента, по предварительным данным, нет, на месте, помимо сотрудников спецслужб, работал специально обученный спаниель по кличке Марс – его привлекли к поискам с целью возможного обнаружения людей. Во вторник в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций здания, людей под завалами нет, к работам приступила инженерная техника. Пострадавших при ЧП не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, уточнял также минздрав региона, однако до полного разбора завалов на месте оставалась бригада врачей. По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 24 человека из соседних с частично обрушившимся "офисником" помещений. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию строения, где произошло ЧП.
https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032243400.html
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происшествия, россия, екатеринбург, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
Спасатели завершили работу после обрушения офисного здания в Екатеринбурге

Спасатели завершили работу после частичного обрушения здания в Екатеринбурге

© Фото : Будни пожарногоОбрушение здания в Екатеринбурге
Обрушение здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Будни пожарного
Обрушение здания в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели завершили свою работу после обрушения секции трехэтажного офисного здания в Екатеринбурге, сообщил Уральский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в Telegram-канале.
"Спасатели ФГКУ УРПСО МЧС России провели ночные работы по разбору завалов после частичного обрушения здания. Некоторые конструкции и плиты находились в подвешенном состоянии и создавали угрозу повторных обвалов. Кинологический расчет повторно проверил территорию на наличие жертв, информация подтвердилась, пострадавших не обнаружено. По информации на 15.00 (13.00 мск – ред.) спасатели завершили свои работы", – говорится в сообщении.
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В поисково-спасательном отряде отметили, что расчистка территории была проведена для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.
"Наши сотрудники выполнили задачу, там работает по заявке собственника тяжелая инженерная техника: наши специалисты обследовали обрушившиеся конструкции, установили, что людей там нет. Угрозы жизни и здоровью людей уже нет, а сами инженерные работы, скорее всего, будут продолжаться", – объяснили РИА Новости в пресс-службе свердловского управления МЧС.
По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, вечером во вторник на улице Мартовской в столице Урала произошло частичное обрушение кирпичного трехэтажного офисного здания с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости строения. Самостоятельно покинули офисы 12 работников, уточнял Горелых РИА Новости, здание 1963 года строения, незадолго до ЧП в него на третий этаж подняли несколько тяжелых станков. Он добавлял, что криминальной составляющей инцидента, по предварительным данным, нет, на месте, помимо сотрудников спецслужб, работал специально обученный спаниель по кличке Марс – его привлекли к поискам с целью возможного обнаружения людей.
Во вторник в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что спасатели завершили обследование обрушившихся конструкций здания, людей под завалами нет, к работам приступила инженерная техника. Пострадавших при ЧП не обнаружено, по последним данным, за медицинской помощью никто не обращался, уточнял также минздрав региона, однако до полного разбора завалов на месте оставалась бригада врачей.
По данным МЧС России, спасатели эвакуировали 24 человека из соседних с частично обрушившимся "офисником" помещений. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона устанавливает, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию строения, где произошло ЧП.
Спасатели на месте обрушения офисного здания в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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