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МИД пообещал ответить на ограничения против российских судов в Норвегии - РИА Новости, 30.07.2025
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14:12 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/norvegija-2032358556.html
МИД пообещал ответить на ограничения против российских судов в Норвегии
МИД пообещал ответить на ограничения против российских судов в Норвегии - РИА Новости, 30.07.2025
МИД пообещал ответить на ограничения против российских судов в Норвегии
Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:12:00+03:00
2025-07-30T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во вторник в министерстве сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии в РФ Рагнхильда Йохансена. По сообщению МИД, норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением. "Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии выполнением своих обязательств в рамках действующих двусторонних соглашений, включая и соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству... Вынуждены констатировать, что взаимовыгодному сотрудничеству с Норвегией в сфере рыболовства нанесен серьезный удар. Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - сказала она на брифинге для СМИ.
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в мире, норвегия, россия, осло, мария захарова
В мире, Норвегия, Россия, Осло, Мария Захарова
МИД пообещал ответить на ограничения против российских судов в Норвегии

Захарова: ограничения против судов РФ в Норвегии не останутся без ответа

© Fotolia / mmuenzlФлаг на норвежской границе
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Fotolia / mmuenzl
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Норвегия пренебрегает своими обязательствами в рамках двусторонних соглашений с Россией, вводя ограничения на работу российских рыболовных судов, и ограничения Осло не останутся без российского ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник в министерстве сообщили о вызове временного поверенного в делах Норвегии в РФ Рагнхильда Йохансена. По сообщению МИД, норвежскому дипломату вручили ноту протеста в связи с введенными в июле ограничениями в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением.
"Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии выполнением своих обязательств в рамках действующих двусторонних соглашений, включая и соглашение о взаимоотношениях в области рыболовства от 1976 года, а также прямое нарушение решений смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству... Вынуждены констатировать, что взаимовыгодному сотрудничеству с Норвегией в сфере рыболовства нанесен серьезный удар. Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны", - сказала она на брифинге для СМИ.
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15 июля, 06:45
 
В миреНорвегияРоссияОслоМария Захарова
 
 
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