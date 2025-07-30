На Дону научились разводить австралийских раков

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки".Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) сегодня считается одним из самых перспективных видов для разведения благодаря высокой скорости роста и пищевой ценности, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ)."Текстура мяса этого рака очень нежная и насыщенная, за что вид часто называют "пресноводным лобстером". Его важное преимущество — более высокий процент мяса от массы тела по сравнению с донскими раками: у донских это 15−18 процентов мяса от массы тела, а у австралийского — от 30 до 32 процентов", — рассказал декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.Кроме того, в отличие от донского рака, который приобретает товарную массу 50 граммов за три-четыре года, австралийский рак достигает аналогичного веса за три месяца. Его плодовитость также в несколько раз выше: самка вынашивает до 250 икринок против 50 у отечественных видов.Ученые ДГТУ разработали оптимальную схему воспроизводства австралийского рака, изучив ключевые этапы его эмбриогенеза при разных температурных режимах. В лабораторных условиях от шести самок было получено 1 129 экземпляров молоди, при этом средняя плодовитость составила 188 икринок на особь. Выживаемость молоди за две недели наблюдений достигла 62 процентов.Преимущество результатов ученых ДГТУ в сравнении с другими российскими опытами выращивания австралийского рака, по их словам, заключается в том, что им удалось подобрать специальные условия и кормовые рецептуры, использование которых позволяет снизить "каннибализм" у раков. Специалисты вуза разработали систему укрытий и индивидуальных емкостей для содержания самок, что позволило минимизировать агрессию и повысить выживаемость молоди."Мы установили, что при повышении температуры на 1–2 °C период эмбрионального развития сокращается с 40 до 31 дня, что может значительно снизить производственные затраты", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ Виктория Шевченко.Как рассказали авторы исследования, внедрение австралийского рака в аквакультуру имеет и важное экологическое значение. Снижение промысловой нагрузки на естественные популяции донских раков, численность которых сокращается из-за чрезмерного вылова, позволит восстановить их количество за счет перераспределения спроса.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшей работы над созданием пробиотических препаратов, а также специализированных рецептур кормов, поскольку отсутствие стандартизированного питания — одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие промышленного выращивания этого вида.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки".
Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) сегодня считается одним из самых перспективных видов для разведения благодаря высокой скорости роста и пищевой ценности, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ).
"Текстура мяса этого рака очень нежная и насыщенная, за что вид часто называют "пресноводным лобстером". Его важное преимущество — более высокий процент мяса от массы тела по сравнению с донскими раками: у донских это 15−18 процентов мяса от массы тела, а у австралийского — от 30 до 32 процентов", — рассказал декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.
Кроме того, в отличие от донского рака, который приобретает товарную массу 50 граммов за три-четыре года, австралийский рак достигает аналогичного веса за три месяца. Его плодовитость также в несколько раз выше: самка вынашивает до 250 икринок против 50 у отечественных видов.
Ученые ДГТУ разработали оптимальную схему воспроизводства австралийского рака, изучив ключевые этапы его эмбриогенеза при разных температурных режимах. В лабораторных условиях от шести самок было получено 1 129 экземпляров молоди, при этом средняя плодовитость составила 188 икринок на особь. Выживаемость молоди за две недели наблюдений достигла 62 процентов.
Преимущество результатов ученых ДГТУ в сравнении с другими российскими опытами выращивания австралийского рака, по их словам, заключается в том, что им удалось подобрать специальные условия и кормовые рецептуры, использование которых позволяет снизить "каннибализм" у раков. Специалисты вуза разработали систему укрытий и индивидуальных емкостей для содержания самок, что позволило минимизировать агрессию и повысить выживаемость молоди.
"Мы установили, что при повышении температуры на 1–2 °C период эмбрионального развития сокращается с 40 до 31 дня, что может значительно снизить производственные затраты", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ Виктория Шевченко.
Как рассказали авторы исследования, внедрение австралийского рака в аквакультуру имеет и важное экологическое значение. Снижение промысловой нагрузки на естественные популяции донских раков, численность которых сокращается из-за чрезмерного вылова, позволит восстановить их количество за счет перераспределения спроса.
На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшей работы над созданием пробиотических препаратов, а также специализированных рецептур кормов, поскольку отсутствие стандартизированного питания — одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие промышленного выращивания этого вида.
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