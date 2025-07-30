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На Дону научились разводить австралийских раков - РИА Новости, 30.07.2025
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Наука
 
08:45 30.07.2025 (обновлено: 13:00 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/nauka-2032125556.html
На Дону научились разводить австралийских раков
На Дону научились разводить австралийских раков - РИА Новости, 30.07.2025
На Дону научились разводить австралийских раков
Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:45:00+03:00
2025-07-30T13:00:00+03:00
наука
наука
дон
университетская наука
рак
российские инновации
продовольственная безопасность
донской государственный технический университет
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки".Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) сегодня считается одним из самых перспективных видов для разведения благодаря высокой скорости роста и пищевой ценности, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ)."Текстура мяса этого рака очень нежная и насыщенная, за что вид часто называют "пресноводным лобстером". Его важное преимущество — более высокий процент мяса от массы тела по сравнению с донскими раками: у донских это 15−18 процентов мяса от массы тела, а у австралийского — от 30 до 32 процентов", — рассказал декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.Кроме того, в отличие от донского рака, который приобретает товарную массу 50 граммов за три-четыре года, австралийский рак достигает аналогичного веса за три месяца. Его плодовитость также в несколько раз выше: самка вынашивает до 250 икринок против 50 у отечественных видов.Ученые ДГТУ разработали оптимальную схему воспроизводства австралийского рака, изучив ключевые этапы его эмбриогенеза при разных температурных режимах. В лабораторных условиях от шести самок было получено 1 129 экземпляров молоди, при этом средняя плодовитость составила 188 икринок на особь. Выживаемость молоди за две недели наблюдений достигла 62 процентов.Преимущество результатов ученых ДГТУ в сравнении с другими российскими опытами выращивания австралийского рака, по их словам, заключается в том, что им удалось подобрать специальные условия и кормовые рецептуры, использование которых позволяет снизить "каннибализм" у раков. Специалисты вуза разработали систему укрытий и индивидуальных емкостей для содержания самок, что позволило минимизировать агрессию и повысить выживаемость молоди."Мы установили, что при повышении температуры на 1–2 °C период эмбрионального развития сокращается с 40 до 31 дня, что может значительно снизить производственные затраты", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ Виктория Шевченко.Как рассказали авторы исследования, внедрение австралийского рака в аквакультуру имеет и важное экологическое значение. Снижение промысловой нагрузки на естественные популяции донских раков, численность которых сокращается из-за чрезмерного вылова, позволит восстановить их количество за счет перераспределения спроса.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшей работы над созданием пробиотических препаратов, а также специализированных рецептур кормов, поскольку отсутствие стандартизированного питания — одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие промышленного выращивания этого вида.
https://ria.ru/20241209/nauka-1987785821.html
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наука, дон, университетская наука, рак, российские инновации, продовольственная безопасность, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, россия, экология
Наука, Наука, Дон, Университетская наука, Рак, Российские инновации, Продовольственная безопасность, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия, Экология

На Дону научились разводить австралийских раков

© Getty Images / sinceLFРаки
Раки - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / sinceLF
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки".
Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) сегодня считается одним из самых перспективных видов для разведения благодаря высокой скорости роста и пищевой ценности, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ).
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"Текстура мяса этого рака очень нежная и насыщенная, за что вид часто называют "пресноводным лобстером". Его важное преимущество — более высокий процент мяса от массы тела по сравнению с донскими раками: у донских это 15−18 процентов мяса от массы тела, а у австралийского — от 30 до 32 процентов", — рассказал декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.
Кроме того, в отличие от донского рака, который приобретает товарную массу 50 граммов за три-четыре года, австралийский рак достигает аналогичного веса за три месяца. Его плодовитость также в несколько раз выше: самка вынашивает до 250 икринок против 50 у отечественных видов.
© Фото : ДГТУВиктория Шевченко демонстрирует австралийского красноклешневого рака
Виктория Шевченко демонстрирует австралийского красноклешневого рака
Виктория Шевченко демонстрирует австралийского красноклешневого рака
© Фото : ДГТУ
1 из 3
© Фото : ДГТУСамка австралийского красноклешневого рака с развивающейся икрой на абдомене
Самка австралийского красноклешневого рака с развивающейся икрой на абдомене
Самка австралийского красноклешневого рака с развивающейся икрой на абдомене
© Фото : ДГТУ
2 из 3
© Фото : ДГТУДмитрий Рудой и учащиеся факультета "Агропромышленный" ДГТУ Диана Саркисян и Энкрина Чолутаева
Дмитрий Рудой и учащиеся факультета Агропромышленный ДГТУ Диана Саркисян и Энкрина Чолутаева
Дмитрий Рудой и учащиеся факультета "Агропромышленный" ДГТУ Диана Саркисян и Энкрина Чолутаева
© Фото : ДГТУ
3 из 3
Виктория Шевченко демонстрирует австралийского красноклешневого рака
© Фото : ДГТУ
1 из 3
Самка австралийского красноклешневого рака с развивающейся икрой на абдомене
© Фото : ДГТУ
2 из 3
Дмитрий Рудой и учащиеся факультета "Агропромышленный" ДГТУ Диана Саркисян и Энкрина Чолутаева
© Фото : ДГТУ
3 из 3
Ученые ДГТУ разработали оптимальную схему воспроизводства австралийского рака, изучив ключевые этапы его эмбриогенеза при разных температурных режимах. В лабораторных условиях от шести самок было получено 1 129 экземпляров молоди, при этом средняя плодовитость составила 188 икринок на особь. Выживаемость молоди за две недели наблюдений достигла 62 процентов.
Преимущество результатов ученых ДГТУ в сравнении с другими российскими опытами выращивания австралийского рака, по их словам, заключается в том, что им удалось подобрать специальные условия и кормовые рецептуры, использование которых позволяет снизить "каннибализм" у раков. Специалисты вуза разработали систему укрытий и индивидуальных емкостей для содержания самок, что позволило минимизировать агрессию и повысить выживаемость молоди.
"Мы установили, что при повышении температуры на 1–2 °C период эмбрионального развития сокращается с 40 до 31 дня, что может значительно снизить производственные затраты", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ Виктория Шевченко.
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Как рассказали авторы исследования, внедрение австралийского рака в аквакультуру имеет и важное экологическое значение. Снижение промысловой нагрузки на естественные популяции донских раков, численность которых сокращается из-за чрезмерного вылова, позволит восстановить их количество за счет перераспределения спроса.
На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшей работы над созданием пробиотических препаратов, а также специализированных рецептур кормов, поскольку отсутствие стандартизированного питания — одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие промышленного выращивания этого вида.
 
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