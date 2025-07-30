https://ria.ru/20250730/nauka-2032125556.html

На Дону научились разводить австралийских раков

На Дону научились разводить австралийских раков - РИА Новости, 30.07.2025

На Дону научились разводить австралийских раков

Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:45:00+03:00

2025-07-30T08:45:00+03:00

2025-07-30T13:00:00+03:00

наука

наука

дон

университетская наука

рак

российские инновации

продовольственная безопасность

донской государственный технический университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032184843_0:40:2920:1684_1920x0_80_0_0_663e541bc5c7140fa5bbc018224cc716.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Оптимальные условия для выращивания австралийских раков, имеющих вдвое больше мяса по отношению к массе тела, чем у донских, подобрали ученые ДГТУ. Результаты опубликованы в журнале "Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки".Австралийский красноклешневый рак (Cherax quadricarinatus) сегодня считается одним из самых перспективных видов для разведения благодаря высокой скорости роста и пищевой ценности, рассказали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ)."Текстура мяса этого рака очень нежная и насыщенная, за что вид часто называют "пресноводным лобстером". Его важное преимущество — более высокий процент мяса от массы тела по сравнению с донскими раками: у донских это 15−18 процентов мяса от массы тела, а у австралийского — от 30 до 32 процентов", — рассказал декан факультета "Агропромышленный" ДГТУ Дмитрий Рудой.Кроме того, в отличие от донского рака, который приобретает товарную массу 50 граммов за три-четыре года, австралийский рак достигает аналогичного веса за три месяца. Его плодовитость также в несколько раз выше: самка вынашивает до 250 икринок против 50 у отечественных видов.Ученые ДГТУ разработали оптимальную схему воспроизводства австралийского рака, изучив ключевые этапы его эмбриогенеза при разных температурных режимах. В лабораторных условиях от шести самок было получено 1 129 экземпляров молоди, при этом средняя плодовитость составила 188 икринок на особь. Выживаемость молоди за две недели наблюдений достигла 62 процентов.Преимущество результатов ученых ДГТУ в сравнении с другими российскими опытами выращивания австралийского рака, по их словам, заключается в том, что им удалось подобрать специальные условия и кормовые рецептуры, использование которых позволяет снизить "каннибализм" у раков. Специалисты вуза разработали систему укрытий и индивидуальных емкостей для содержания самок, что позволило минимизировать агрессию и повысить выживаемость молоди."Мы установили, что при повышении температуры на 1–2 °C период эмбрионального развития сокращается с 40 до 31 дня, что может значительно снизить производственные затраты", — прокомментировала доцент кафедры "Технологии и оборудование переработки продукции агропромышленного комплекса" ДГТУ Виктория Шевченко.Как рассказали авторы исследования, внедрение австралийского рака в аквакультуру имеет и важное экологическое значение. Снижение промысловой нагрузки на естественные популяции донских раков, численность которых сокращается из-за чрезмерного вылова, позволит восстановить их количество за счет перераспределения спроса.На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшей работы над созданием пробиотических препаратов, а также специализированных рецептур кормов, поскольку отсутствие стандартизированного питания — одна из ключевых проблем, сдерживающих развитие промышленного выращивания этого вида.

https://ria.ru/20241209/nauka-1987785821.html

https://ri.ria.ru/20241015/nauka-1978004579.html

дон

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, дон, университетская наука, рак, российские инновации, продовольственная безопасность, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, россия, экология