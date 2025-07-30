https://ria.ru/20250730/nabu-2032437188.html

СМИ: власти Украины возьмут под контроль НАБУ, когда Европа отвлечется

СМИ: власти Украины возьмут под контроль НАБУ, когда Европа отвлечется - РИА Новости, 30.07.2025

СМИ: власти Украины возьмут под контроль НАБУ, когда Европа отвлечется

Украинские власти все равно возьмут под свой контроль деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:07:00+03:00

2025-07-30T18:07:00+03:00

2025-07-30T18:07:00+03:00

в мире

европа

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украинские власти все равно возьмут под свой контроль деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), как только Европа отвлечется на другие проблемы, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в политических кругах Украины. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Влдаимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. "В политкругах активно курсируют слухи, что Банковая (так называется улица, на которой находится офис Зеленского – ред.) постарается голосование сорвать или перенести дело в долгий ящик, даже несмотря на угрозы Европы прекратить в таком случае финансирование. В то же время никаких видимых признаков подготовки к такому сценарию пока не наблюдается. Депутаты из "Слуги народа" говорят, что пока команда от Банковой и руководства фракции однозначна - закон о возвращении полномочий должен быть принят. Хотя, естественно, это еще не означает, что до момента голосования позиция не поменяется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, сейчас во власти существуют два подхода. Первый транслирует условная "партия успокоения", которая доказывает, что ничего страшного не произошло и не произойдет - с проектом по урезанию полномочий НАБУ и САП произошла осечка, потому полномочия нужно вернуть, чтобы не злить Европу. Тогда, пишет издание, все вернется на круги своя, Зеленский сохранит контроль над парламентом и над ситуацией в стране, в Европе перестанут выходить дискредитирующие статьи в западных СМИ, а в украинском обществе бурление быстро затихнет. "Что касается уголовных дел НАБУ против ближайшего окружения Зеленского, то их можно будет разными путями, в том числе и через влияние на руководства НАБУ и САП купировать, как это уже не раз бывало раньше. А затем, выждав время и добившись отвлечение внимания общества и Европы на другие проблемы…, вновь вернуться к теме взятия антикоррупционных структур под свой контроль. Именно эта позиция является сейчас в окружении Зеленского доминирующей", - добавили в издании. При этом, как отмечает "Страна.ua", существует и ровно обратное мнение, что принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП приведет к обрушению всей вертикали власти Зеленского, а потому голосование за него нужно сорвать. Помимо негативного имиджевого эффекта для Зеленского, пишет "Страна", это будет иметь и практические последствия - он лишится контроля над парламентом, который сейчас держится исключительно на страхе перед силовиками, однако после возврата полномочий антикоррупционным органам появится новый генератор страха для депутатов - НАБУ и САП. "Если завтра будет результативное голосование за возврат полномочий НАБУ, то европейцы войдут во вкус, поняв, что могут использовать финансирование как прямой рычаг принуждения Зеленского к каким-либо действиям... Завтра Европа начнет требовать отставки (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака и формирование нового правительства. Потом еще что-то. По итогу Зеленский просто потеряет контроль над ситуацией, и все вопросы будут через его голову решаться с европейцами или с Вашингтоном ", - приводит издание слова украинского депутата, имя которого не называется.

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032398593.html

https://ria.ru/20250728/batkivschina-2032044929.html

https://ria.ru/20250730/ukraina-2032351411.html

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в мире, европа, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)