https://ria.ru/20250730/mvf-2032106539.html

"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России

"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России - РИА Новости, 30.07.2025

"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России

В 2024-м Москва успешно смягчила санкционные потрясения. Помогли солидные валютные резервы, хороший платежный баланс, укрепление рубля, ограничения в финансовой РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2024-м Москва успешно смягчила санкционные потрясения. Помогли солидные валютные резервы, хороший платежный баланс, укрепление рубля, ограничения в финансовой сфере. В Международном валютном фонде подчеркнули: есть специфические факторы устойчивости российской экономики, которые на Западе упускают из виду.Резервы и рубльАвторы доклада МВФ, посвященного экономикам разных стран, прежде всего выделяют золотовалютные резервы (по данным ЦБ — 690,6 миллиарда долларов) и плавающий курс рубля.Резервы служат своего рода подушкой безопасности, смягчая колебания на финансовых рынках. Плавающий курс сделал рубль амортизатором внешних ударов — его гибкость уберегла финансовые сбережения от быстрого истощения, поясняет РИА Новости член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.Финансовый контрольК тому же власти сохранили ограничения на движение капитала и валютные операции. Это стабилизировало банковскую систему, указывают в МВФ.Такие институциональные меры, как обязательная продажа выручки экспортерами, контроль за трансграничными переводами и мораторий для нерезидентов на вывод капитала в сочетании с накопленными резервами гарантировали финансовую устойчивость. А относительно низкая долговая нагрузка позволила использовать средства ФНБ без утраты доверия инвесторов, добавляет Петров.Платежный балансАналитики МВФ также обратили внимание на профицит текущего счета платежного баланса России — 2,9% ВВП. Например, Европейская служба банковского надзора (EBA) считает нормой 2,6. Профицит обусловлен увеличением экспорта нефти и газа, уточняют в МВФ.Российские компании успешно перенаправили энергоресурсы на альтернативные рынки, в первую очередь в Китай и Индию. По информации Минфина, нефтегазовые доходы бюджета в 2024-м увеличились на 26,2% — до 11 131 миллиарда рублей.В результате рубль укрепился на 1,3%.Такие показатели привлекают иностранных инвесторов, особенно из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, отмечает Андрей Баранников, эксперт по международным стратегическим коммуникациям, генеральный директор SPN Communications.Инвестиционная позицияNIIP (Net International Investment Position) России достиг 43,6% ВВП к концу 2024-го, что на 2,0 процентного пункта больше, чем в 2023-м (41,6%).NIIP — это разница между зарубежными активами страны и внешними обязательствами. Увеличение этого параметра — прямое следствие профицита текущего счета и ограничения оттока капитала. Значительная часть экспортной выручки оставалась в России или вкладывалась в зарубежные активы под контролем государственных структур.Повышение чистой инвестиционной позиции свидетельствует об устойчивости внешнего финансового баланса. Страна фактически выступает нетто-кредитором по отношению к остальному миру. Это расширяет экономические возможности: привлекает инвесторов, обеспечивает буфер на случай дальнейших потрясений, снижает уязвимость платежного баланса и в конечном итоге повышает стрессоустойчивость экономики, подчеркивает Петров.Особая спецификаНаконец, в МВФ указали, что европейские модели оценки экономики, той же EBA, не в полной мере учитывают специфику Российской Федерации. В первую очередь имеются в виду различные адаптационные механизмы, запущенные под мощным санкционным давлением.Так, самые острые проблемы снял параллельный импорт. Благодаря партнерской сети по всему миру, взаимодействующей с компаниями из недружественных стран, Россия получила доступ к товарам, которые напрямую не продаются, уточняет Евгений Сталь, соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике.Не учли и быстрое восстановление промышленного производства за счет оборонного заказа, и развитие альтернативных логистических маршрутов через Евразию. И перестройку внешнеэкономических связей: торговля с Китаем, Индием, Турцией частично компенсировала утрату традиционных рынков сбыта и каналов поставок.Мощный фактор государственного регулирования, особенности российской бизнес-среды, гибкая система ограничений и стимулов — все это также упустили модели западных институтов.Доля России в глобальном ВВП по паритету покупательной способности (ППС) — 3,55%. Больше только у Китая, США и Индии.

https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html

https://ria.ru/20250723/gaz-2030571932.html

https://ria.ru/20250707/byudzhet-2027273666.html

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россия, китай, индия, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика