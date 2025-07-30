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"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России - РИА Новости, 30.07.2025
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08:00 30.07.2025 (обновлено: 10:41 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/mvf-2032106539.html
"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России
"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России - РИА Новости, 30.07.2025
"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России
В 2024-м Москва успешно смягчила санкционные потрясения. Помогли солидные валютные резервы, хороший платежный баланс, укрепление рубля, ограничения в финансовой РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:00:00+03:00
2025-07-30T10:41:00+03:00
россия
китай
индия
мвф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2024-м Москва успешно смягчила санкционные потрясения. Помогли солидные валютные резервы, хороший платежный баланс, укрепление рубля, ограничения в финансовой сфере. В Международном валютном фонде подчеркнули: есть специфические факторы устойчивости российской экономики, которые на Западе упускают из виду.Резервы и рубльАвторы доклада МВФ, посвященного экономикам разных стран, прежде всего выделяют золотовалютные резервы (по данным ЦБ — 690,6 миллиарда долларов) и плавающий курс рубля.Резервы служат своего рода подушкой безопасности, смягчая колебания на финансовых рынках. Плавающий курс сделал рубль амортизатором внешних ударов — его гибкость уберегла финансовые сбережения от быстрого истощения, поясняет РИА Новости член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.Финансовый контрольК тому же власти сохранили ограничения на движение капитала и валютные операции. Это стабилизировало банковскую систему, указывают в МВФ.Такие институциональные меры, как обязательная продажа выручки экспортерами, контроль за трансграничными переводами и мораторий для нерезидентов на вывод капитала в сочетании с накопленными резервами гарантировали финансовую устойчивость. А относительно низкая долговая нагрузка позволила использовать средства ФНБ без утраты доверия инвесторов, добавляет Петров.Платежный балансАналитики МВФ также обратили внимание на профицит текущего счета платежного баланса России — 2,9% ВВП. Например, Европейская служба банковского надзора (EBA) считает нормой 2,6. Профицит обусловлен увеличением экспорта нефти и газа, уточняют в МВФ.Российские компании успешно перенаправили энергоресурсы на альтернативные рынки, в первую очередь в Китай и Индию. По информации Минфина, нефтегазовые доходы бюджета в 2024-м увеличились на 26,2% — до 11 131 миллиарда рублей.В результате рубль укрепился на 1,3%.Такие показатели привлекают иностранных инвесторов, особенно из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, отмечает Андрей Баранников, эксперт по международным стратегическим коммуникациям, генеральный директор SPN Communications.Инвестиционная позицияNIIP (Net International Investment Position) России достиг 43,6% ВВП к концу 2024-го, что на 2,0 процентного пункта больше, чем в 2023-м (41,6%).NIIP — это разница между зарубежными активами страны и внешними обязательствами. Увеличение этого параметра — прямое следствие профицита текущего счета и ограничения оттока капитала. Значительная часть экспортной выручки оставалась в России или вкладывалась в зарубежные активы под контролем государственных структур.Повышение чистой инвестиционной позиции свидетельствует об устойчивости внешнего финансового баланса. Страна фактически выступает нетто-кредитором по отношению к остальному миру. Это расширяет экономические возможности: привлекает инвесторов, обеспечивает буфер на случай дальнейших потрясений, снижает уязвимость платежного баланса и в конечном итоге повышает стрессоустойчивость экономики, подчеркивает Петров.Особая спецификаНаконец, в МВФ указали, что европейские модели оценки экономики, той же EBA, не в полной мере учитывают специфику Российской Федерации. В первую очередь имеются в виду различные адаптационные механизмы, запущенные под мощным санкционным давлением.Так, самые острые проблемы снял параллельный импорт. Благодаря партнерской сети по всему миру, взаимодействующей с компаниями из недружественных стран, Россия получила доступ к товарам, которые напрямую не продаются, уточняет Евгений Сталь, соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике.Не учли и быстрое восстановление промышленного производства за счет оборонного заказа, и развитие альтернативных логистических маршрутов через Евразию. И перестройку внешнеэкономических связей: торговля с Китаем, Индием, Турцией частично компенсировала утрату традиционных рынков сбыта и каналов поставок.Мощный фактор государственного регулирования, особенности российской бизнес-среды, гибкая система ограничений и стимулов — все это также упустили модели западных институтов.Доля России в глобальном ВВП по паритету покупательной способности (ППС) — 3,55%. Больше только у Китая, США и Индии.
https://ria.ru/20250725/stavka--2031480687.html
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россия, китай, индия, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Китай, Индия, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
"Они уже готовы": МВФ озвучил неожиданные выводы по России

МВФ: экономика России обладает спецификой устойчивости к санкциям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОрел на часовой башне Киевского вокзала в Москве
Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2024-м Москва успешно смягчила санкционные потрясения. Помогли солидные валютные резервы, хороший платежный баланс, укрепление рубля, ограничения в финансовой сфере. В Международном валютном фонде подчеркнули: есть специфические факторы устойчивости российской экономики, которые на Западе упускают из виду.

Резервы и рубль

Авторы доклада МВФ, посвященного экономикам разных стран, прежде всего выделяют золотовалютные резервы (по данным ЦБ — 690,6 миллиарда долларов) и плавающий курс рубля.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
ЦБ резко снизил ключевую ставку. Что будет с инфляцией, кредитами и рублем
25 июля, 18:24
Резервы служат своего рода подушкой безопасности, смягчая колебания на финансовых рынках. Плавающий курс сделал рубль амортизатором внешних ударов — его гибкость уберегла финансовые сбережения от быстрого истощения, поясняет РИА Новости член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO Вадим Петров.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монеты номиналом один рубль

Финансовый контроль

К тому же власти сохранили ограничения на движение капитала и валютные операции. Это стабилизировало банковскую систему, указывают в МВФ.
Такие институциональные меры, как обязательная продажа выручки экспортерами, контроль за трансграничными переводами и мораторий для нерезидентов на вывод капитала в сочетании с накопленными резервами гарантировали финансовую устойчивость. А относительно низкая долговая нагрузка позволила использовать средства ФНБ без утраты доверия инвесторов, добавляет Петров.

Платежный баланс

Аналитики МВФ также обратили внимание на профицит текущего счета платежного баланса России — 2,9% ВВП. Например, Европейская служба банковского надзора (EBA) считает нормой 2,6. Профицит обусловлен увеличением экспорта нефти и газа, уточняют в МВФ.
Российские компании успешно перенаправили энергоресурсы на альтернативные рынки, в первую очередь в Китай и Индию. По информации Минфина, нефтегазовые доходы бюджета в 2024-м увеличились на 26,2% — до 11 131 миллиарда рублей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Европе позволили покупать газ у России. Но есть одно строгое условие
23 июля, 08:00
В результате рубль укрепился на 1,3%.
Такие показатели привлекают иностранных инвесторов, особенно из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, отмечает Андрей Баранников, эксперт по международным стратегическим коммуникациям, генеральный директор SPN Communications.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор России Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов на ПМЭФ-2025

Инвестиционная позиция

NIIP (Net International Investment Position) России достиг 43,6% ВВП к концу 2024-го, что на 2,0 процентного пункта больше, чем в 2023-м (41,6%).
NIIP — это разница между зарубежными активами страны и внешними обязательствами. Увеличение этого параметра — прямое следствие профицита текущего счета и ограничения оттока капитала. Значительная часть экспортной выручки оставалась в России или вкладывалась в зарубежные активы под контролем государственных структур.
Повышение чистой инвестиционной позиции свидетельствует об устойчивости внешнего финансового баланса. Страна фактически выступает нетто-кредитором по отношению к остальному миру. Это расширяет экономические возможности: привлекает инвесторов, обеспечивает буфер на случай дальнейших потрясений, снижает уязвимость платежного баланса и в конечном итоге повышает стрессоустойчивость экономики, подчеркивает Петров.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы

Особая специфика

Наконец, в МВФ указали, что европейские модели оценки экономики, той же EBA, не в полной мере учитывают специфику Российской Федерации. В первую очередь имеются в виду различные адаптационные механизмы, запущенные под мощным санкционным давлением.
Так, самые острые проблемы снял параллельный импорт. Благодаря партнерской сети по всему миру, взаимодействующей с компаниями из недружественных стран, Россия получила доступ к товарам, которые напрямую не продаются, уточняет Евгений Сталь, соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике.
Купюры - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Рублю приготовиться: Минфин перешел к решительным действиям
7 июля, 08:00
Не учли и быстрое восстановление промышленного производства за счет оборонного заказа, и развитие альтернативных логистических маршрутов через Евразию. И перестройку внешнеэкономических связей: торговля с Китаем, Индием, Турцией частично компенсировала утрату традиционных рынков сбыта и каналов поставок.
Мощный фактор государственного регулирования, особенности российской бизнес-среды, гибкая система ограничений и стимулов — все это также упустили модели западных институтов.
Доля России в глобальном ВВП по паритету покупательной способности (ППС) — 3,55%. Больше только у Китая, США и Индии.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
 
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