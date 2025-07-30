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В Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой - РИА Новости, 30.07.2025
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16:34 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/mvd-2032410082.html
В Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
В Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой - РИА Новости, 30.07.2025
В Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой
Сотрудники ГАИ несколько раз выстрелили в воздух и по колесам, чтобы остановить пьяного лихача в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:34:00+03:00
2025-07-30T16:34:00+03:00
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники ГАИ несколько раз выстрелили в воздух и по колесам, чтобы остановить пьяного лихача в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. ‍"Около четырех часов утра сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве на Ленинградском проспекте обратили внимание на иномарку с поврежденным бампером. Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и продолжил движение, пытаясь скрыться. Включив специальные световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование", - сообщила Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что лихач несколько раз столкнулся с патрульным автомобилем, опасно маневрировал и создавал угрозу для других участников движения, поэтому для остановки нарушителя правоохранители предупредительно выстрелили вверх и по колесам. В итоге его остановили. "Водитель – 22-летний житель столицы с признаками опьянения – задержан. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - рассказала Волк. Волк уточнила, что в отношении мужчины составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Суд назначил ему административный арест на восемь суток.
https://ria.ru/20250706/kostroma-2027447692.html
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москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, происшествия
Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

МВД: в Москве погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники ГАИ несколько раз выстрелили в воздух и по колесам, чтобы остановить пьяного лихача в Москве, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
‍"Около четырех часов утра сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве на Ленинградском проспекте обратили внимание на иномарку с поврежденным бампером. Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке транспортного средства и продолжил движение, пытаясь скрыться. Включив специальные световые и звуковые сигналы, полицейские начали преследование", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
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Она отметила, что лихач несколько раз столкнулся с патрульным автомобилем, опасно маневрировал и создавал угрозу для других участников движения, поэтому для остановки нарушителя правоохранители предупредительно выстрелили вверх и по колесам. В итоге его остановили.
"Водитель – 22-летний житель столицы с признаками опьянения – задержан. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - рассказала Волк.
Волк уточнила, что в отношении мужчины составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Суд назначил ему административный арест на восемь суток.
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