https://ria.ru/20250730/moshennichestvo-2032254326.html

Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные

Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные - РИА Новости, 30.07.2025

Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные

Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей код из СМС якобы для сдачи анализов, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T02:25:00+03:00

2025-07-30T02:25:00+03:00

2025-07-30T02:25:00+03:00

общество

мошенничество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей код из СМС якобы для сдачи анализов, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Мошенники, представляясь сотрудником поликлиники или даже школьным медработником под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн записи, выманивают у детей код, полученный СМС-сообщении", - говорится в сообщении. Полицейские призывают родителей несовершеннолетних контролировать устройства детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.

https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мошенничество