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Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные - РИА Новости, 30.07.2025
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02:25 30.07.2025
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Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные
Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные - РИА Новости, 30.07.2025
Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные
Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей код из СМС якобы для сдачи анализов, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:25:00+03:00
2025-07-30T02:25:00+03:00
общество
мошенничество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей код из СМС якобы для сдачи анализов, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Мошенники, представляясь сотрудником поликлиники или даже школьным медработником под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн записи, выманивают у детей код, полученный СМС-сообщении", - говорится в сообщении. Полицейские призывают родителей несовершеннолетних контролировать устройства детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.
https://ria.ru/20250718/moshenniki-2029845390.html
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4.7
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7 495 645-6601
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общество, мошенничество
Общество, Мошенничество
Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные

Мошенники под видом медсестер выманивают у детей данные якобы для анализов

© Flickr / Frank SpinОтправка СМС
Отправка СМС - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Flickr / Frank Spin
Отправка СМС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей код из СМС якобы для сдачи анализов, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Мошенники, представляясь сотрудником поликлиники или даже школьным медработником под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн записи, выманивают у детей код, полученный СМС-сообщении", - говорится в сообщении.
Полицейские призывают родителей несовершеннолетних контролировать устройства детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.
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