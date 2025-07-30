https://ria.ru/20250730/mordoviya-2032445427.html

Выплату региона за третьего и последующих детей получили 160 семей Мордовии

Выплату региона за третьего и последующих детей получили 160 семей Мордовии - РИА Новости, 30.07.2025

Выплату региона за третьего и последующих детей получили 160 семей Мордовии

Сто шестьдесят семей Мордовии получили новую региональную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T18:55:00+03:00

2025-07-30T18:55:00+03:00

2025-07-30T18:55:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

семья

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Сто шестьдесят семей Мордовии получили новую региональную выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей, сообщает пресс-служба главы республики. Новая мера поддержки для многодетных родителей – единовременная выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье - действует в Мордовии благодаря национальному проекту "Семья" с 1 января 2025 года. "Эту выплату уже получили 160 семей Мордовии. Она положена не только полным семьям, но и при рождении детей в незарегистрированном браке. В случае появления в семье сразу нескольких детей выплата выделяется на каждого. В общей сложности из регионального бюджета выделено на выплату этой меры поддержки 48 миллионов рублей. Ожидается, что в этом году такую выплату получат более 600 семей", - говорится в сообщении. Семьи из Саранска Кечины и Дугушкины уже получили выплату и решают, как ею воспользоваться. Как рассказала Алена Кечина, они с супругом вместе со школы, всегда мечтали о большой семье и теперь мечта сбывается. По словам Марии Дугушкиной, пока ее муж защищает Родину, вся семья помогает справляться с малышом. Отмечается, что в Мордовии за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза. Один из факторов, в том числе повлиявших на это - меры поддержки семей с детьми, принятые на уровне региона. "Сегодня в республике семьям с детьми предоставляется широкий спектр таких мер соцподдержки – их более 30. Начиная от выплаты различных пособий до создания новых мест в образовательных учреждениях, помощи в улучшении жилищных условий, предоставления земельных участков, льгот по оплате ЖКУ", - подчеркивается в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов, который по поручению президента России в апреле возглавил комиссию Госсовета по направлению "Семья", считает, что все программы и проекты, которые действуют в стране, должны быть пронизаны темой демографии и семейноцентричности. Это включает все, что связано с созданием рабочих мест и удобного для родителей рабочего графика, с инфраструктурой для жизни, комфортным пребыванием семей с детьми в отпуске или на работе. "Только общими усилиями – госвласти, бизнеса, общественных организаций, каждого человека в нашем обществе – мы сможем реализовать национальные цели и задачи по повышению рождаемости и народосбережению, поставленные президентом России. Главное в их достижении – всесторонняя поддержка семей, а многодетных семей в особенности", - приводятся в сообщении слова Здунова.

https://ria.ru/20250729/mordoviya-2032204384.html

https://ria.ru/20250728/mordoviya-2032039461.html

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россия, артем здунов, республика мордовия, семья