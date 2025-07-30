https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032425399.html

Партия "Сердце Молдовы" не исключила запрета Telegram

Партия "Сердце Молдовы" не исключила запрета Telegram - РИА Новости, 30.07.2025

Партия "Сердце Молдовы" не исключила запрета Telegram

В оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", лидером которой является экс-глава Гагаузии Ирина Влах, заявили РИА Новости, что власти республики готовят... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:27:00+03:00

2025-07-30T17:27:00+03:00

2025-07-30T17:28:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. В оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", лидером которой является экс-глава Гагаузии Ирина Влах, заявили РИА Новости, что власти республики готовят цензуру Интернета, не исключен запрет некоторых платформ, включая Telegram. Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. Санду также заявила, что администрация Telegram игнорирует запросы госорганов республики, которые, по ее словам, пытаются бороться с якобы имеющими место схемами покупки голосов избирателей. "В последние годы ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) установила почти полный контроль над информационным пространством. Были закрыты десятки телеканалов и сайтов, а теперь ПДС готовит цензуру Интернета. Мы не исключаем, что режим Майи Санду может запретить на территории Молдовы и некоторые приложения, платформы, включая Telegram, который давно раздражает власть", - отреагировали в партии на заявления Санду. В политформировании считают, что правящий режим в республике готов на всё, чтобы удержаться у власти. "Партия "Сердце Молдовы" уже организовала несколько протестов, в том числе против введения цензуры ПДС. Мы будем бороться и дальше и не допустим установления диктатуры в Молдове", - подчеркивают в партии. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024199891.html

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023814233.html

https://ria.ru/20250730/dodon-2032324666.html

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