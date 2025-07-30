https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032388793.html

Санду записала всех оппозиционеров во врагов Молдавии, считает мэр Кишинева

Санду записала всех оппозиционеров во врагов Молдавии, считает мэр Кишинева - РИА Новости, 30.07.2025

Санду записала всех оппозиционеров во врагов Молдавии, считает мэр Кишинева

Президент Молдавии Майя Санду поделила граждан и политиков страны на своих сторонников и врагов государства, заявил мэр Кишинева, лидер блока "Альтернатива" Ион РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:12:00+03:00

2025-07-30T15:12:00+03:00

2025-07-30T15:12:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

ион чебан

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поделила граждан и политиков страны на своих сторонников и врагов государства, заявил мэр Кишинева, лидер блока "Альтернатива" Ион Чебан. "Сегодня мы стали свидетелями почти истеричного выпада Майи Санду, которая, до сих пор делила всех на хороших и чужих, а сегодня разделила людей на своих и сторонников и врагов страны…. Все государственные инструменты, находящиеся в её подчинении – Служба информации и безопасности, МВД, Национальный антикоррупционный центр, прокуратура и многие другие – преследуют одну цель: уничтожить, заблокировать всех, кто выражает точку зрения, отличную от их восприятия происходящего в Молдавии", - заявил Чебан в видеообращении, размещенном в соцсетях. По его словам, подобным образом Санду решила расправиться со всеми, кто критикует ее лично и правящую партию "Действие и солидарность". Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032377623.html

https://ria.ru/20250730/sandu--2032304022.html

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в мире, молдавия, майя санду, ион чебан