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Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России - РИА Новости, 30.07.2025
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14:46 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032377623.html
Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России
Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России - РИА Новости, 30.07.2025
Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России
Обвинять РФ во всех своих неудачах стало традицией в Молдавии во время правления президента страны Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:46:00+03:00
2025-07-30T14:46:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
василий тарлев
игорь додон
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обвинять РФ во всех своих неудачах стало традицией в Молдавии во время правления президента страны Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила РИА Новости кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. Ранее в среду Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Обвинять "руку Кремля" в своих неудачах стало доброй традицией в Молдавии во время правления Санду и ПДС, поэтому для заинтересованного наблюдателя высказывание Санду наверняка не стало неожиданностью", - сказала Бодиштяну. Она также отметила, что обвинения России якобы в планируемом вмешательстве в парламентские выборы вполне ожидаемы, так как позиции ПДС оказались сильно ослаблены на фоне создания коалиции оппозиционных сил. Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах – был зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
https://ria.ru/20250210/vybory-1998394025.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, василий тарлев, игорь додон, высшая школа экономики (вшэ)
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Василий Тарлев, Игорь Додон, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России

Аналитик Бодиштяну: обвинять Россию во всех неудачах стало традицией в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обвинять РФ во всех своих неудачах стало традицией в Молдавии во время правления президента страны Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила РИА Новости кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.
Ранее в среду Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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"Обвинять "руку Кремля" в своих неудачах стало доброй традицией в Молдавии во время правления Санду и ПДС, поэтому для заинтересованного наблюдателя высказывание Санду наверняка не стало неожиданностью", - сказала Бодиштяну.
Она также отметила, что обвинения России якобы в планируемом вмешательстве в парламентские выборы вполне ожидаемы, так как позиции ПДС оказались сильно ослаблены на фоне создания коалиции оппозиционных сил.
Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября.
Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах – был зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным.
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Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуВасилий ТарлевИгорь ДодонВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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