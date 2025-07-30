https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032377623.html

Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России

Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России - РИА Новости, 30.07.2025

Эксперт прокомментировала обвинения Санду в адрес России

Обвинять РФ во всех своих неудачах стало традицией в Молдавии во время правления президента страны Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:46:00+03:00

2025-07-30T14:46:00+03:00

2025-07-30T14:46:00+03:00

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майя санду

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игорь додон

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обвинять РФ во всех своих неудачах стало традицией в Молдавии во время правления президента страны Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила РИА Новости кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну. Ранее в среду Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. "Обвинять "руку Кремля" в своих неудачах стало доброй традицией в Молдавии во время правления Санду и ПДС, поэтому для заинтересованного наблюдателя высказывание Санду наверняка не стало неожиданностью", - сказала Бодиштяну. Она также отметила, что обвинения России якобы в планируемом вмешательстве в парламентские выборы вполне ожидаемы, так как позиции ПДС оказались сильно ослаблены на фоне создания коалиции оппозиционных сил. Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах – был зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250210/vybory-1998394025.html

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, василий тарлев, игорь додон, высшая школа экономики (вшэ)