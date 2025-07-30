https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032373045.html

В МИД раскритиковали попытки запретить работу АНО "Евразия" в Молдавии

В МИД раскритиковали попытки запретить работу АНО "Евразия" в Молдавии - РИА Новости, 30.07.2025

В МИД раскритиковали попытки запретить работу АНО "Евразия" в Молдавии

Деятельность автономной некоммерческой организации "Евразия", которую хотят запретить власти Молдавии, носит сугубо мирный и нацеленный на сотрудничество... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:36:00+03:00

2025-07-30T14:36:00+03:00

2025-07-30T14:36:00+03:00

молдавия

россия

кишинев

мария захарова

илан шор

евгения гуцул

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Деятельность автономной некоммерческой организации "Евразия", которую хотят запретить власти Молдавии, носит сугубо мирный и нацеленный на сотрудничество характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против АНО "Евразия" о признании ее экстремистской организацией. Соответствующая заявка опубликована в понедельник на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации "Евразия" связана с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США. "Можно посмотреть, какие мероприятия проходят под эгидой этой структуры, и вы сами увидите не то, что исключительно мирный, но нацеленный, несмотря ни на какие турбулентности, на дружбу, на взаимовыгодное общение, партнерство, сотрудничество, идеи, цели и задачи. Очевидно, что по мнению молдавских властей все перечисленное, видимо, и является экстремизмом", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила официальный представитель МИД РФ, целью данной общественной организации является развитие культурно-гуманитарных связей, сохранение исторической памяти, защита традиционных ценностей. При этом она подчеркнула, что практически идентичная картина складывается вокруг российского центра науки и культуры в Кишиневе. "Нужны доказательства, а их-то нет. Следствием такой деструктивной политики стало усиление внутриполитического противостояния в Молдавии, рост антиправительственных настроений", - резюмировала Захарова. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250728/moldaviya-2032019368.html

https://ria.ru/20250730/pmr-2032368600.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, мария захарова, илан шор, евгения гуцул, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)