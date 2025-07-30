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Санду созвала совет безопасности Молдавии - РИА Новости, 30.07.2025
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00:07 30.07.2025 (обновлено: 00:11 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/moldaviya-2032247151.html
Санду созвала совет безопасности Молдавии
Санду созвала совет безопасности Молдавии - РИА Новости, 30.07.2025
Санду созвала совет безопасности Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду созвала на среду заседание высшего совета безопасности для обсуждения вопроса о предполагаемом "иностранном вмешательстве" в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:07:00+03:00
2025-07-30T00:11:00+03:00
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КИШИНЕВ, 30 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду созвала на среду заседание высшего совета безопасности для обсуждения вопроса о предполагаемом "иностранном вмешательстве" в избирательный процесс, сообщает администрация главы государства. Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркнув, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем. "В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс", - говорится в сообщении на сайте администрации молдавского президента. После заседания Санду планирует провести пресс-конференцию в 10.00 (совпадает с мск), где, как ожидается, представит подробности обсуждаемых "угроз". Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах - зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. Ранее ЦИК не допустил к выборам политблок "Победа", оппозиция оспаривает это решение в судебном порядке. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований, они являются частью антироссийского курса официального Кишинева, преследуют аморальную и антинародную цель полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений, сбыться этому не суждено. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032075154.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, василий тарлев, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Василий Тарлев, Игорь Додон, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Санду созвала совет безопасности Молдавии

Санду созвала заседание совета безопасности по теме иностранного вмешательства

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду созвала на среду заседание высшего совета безопасности для обсуждения вопроса о предполагаемом "иностранном вмешательстве" в избирательный процесс, сообщает администрация главы государства.
Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркнув, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем.
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"В ходе заседания члены ВСБ обсудят действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс", - говорится в сообщении на сайте администрации молдавского президента.
После заседания Санду планирует провести пресс-конференцию в 10.00 (совпадает с мск), где, как ожидается, представит подробности обсуждаемых "угроз".
Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах - зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным.
Ранее ЦИК не допустил к выборам политблок "Победа", оппозиция оспаривает это решение в судебном порядке.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют под собой никаких оснований, они являются частью антироссийского курса официального Кишинева, преследуют аморальную и антинародную цель полного разрушения имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений, сбыться этому не суждено.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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