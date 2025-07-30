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Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:11:00+03:00
2025-07-30T12:11:00+03:00
2025-07-30T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
красноармейск
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня Vampire чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ
ВСУ потеряли до 410 человек в зоне действий группировки "Центр"