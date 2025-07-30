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Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 30.07.2025 (обновлено: 12:13 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/minoborony-2032318523.html
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:11:00+03:00
2025-07-30T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня Vampire чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ

ВСУ потеряли до 410 человек в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня Vampire чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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