https://ria.ru/20250730/minoborony-2032318523.html

Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ

Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025

Бойцы "Центра" уничтожили более 400 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:11:00+03:00

2025-07-30T12:11:00+03:00

2025-07-30T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня Vampire чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красноармейск

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф