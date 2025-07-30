https://ria.ru/20250730/mid-2032378774.html

В МИД России оценили торговую сделку ЕС и США

В МИД России оценили торговую сделку ЕС и США - РИА Новости, 30.07.2025

В МИД России оценили торговую сделку ЕС и США

Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:49:00+03:00

2025-07-30T14:49:00+03:00

2025-07-30T15:06:00+03:00

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сша

евросоюз

мария захарова

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дональд трамп

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его членов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа."Взятое Урсулой фон дер Ляйен обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей на замену значительно более привлекательным в ценовом плане и стабильным российским - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии", - сказала она на брифинге для СМИ.Комментируя объявленные договоренности ЕС с США, Захарова также подчеркнула, что Евросоюз в прямом смысле слова разделся догола, сняв с себя последнее.

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россия, сша, евросоюз, мария захарова, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия