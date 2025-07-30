В МИД России оценили торговую сделку ЕС и США
МИД РФ: ЕС в прямом смысле разделся догола, сняв с себя последнее
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обязательство ЕС по закупкам энергоносителей из США, содержащееся в объявленной торговой сделке Евросоюза с Вашингтоном, подрывает экономический суверенитет его членов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Также Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа.
"Взятое Урсулой фон дер Ляйен обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей на замену значительно более привлекательным в ценовом плане и стабильным российским - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией в последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС с ползучим перераспределением полномочий в пользу евробюрократии", - сказала она на брифинге для СМИ.
Комментируя объявленные договоренности ЕС с США, Захарова также подчеркнула, что Евросоюз в прямом смысле слова разделся догола, сняв с себя последнее.
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