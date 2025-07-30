https://ria.ru/20250730/mid-2032349518.html
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой - РИА Новости, 30.07.2025
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой
СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:35:00+03:00
2025-07-30T13:35:00+03:00
2025-07-30T13:42:00+03:00
баку
москва
служба безопасности украины
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."СБУ намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.По ее данным, замысел организаторов провокаций состоит в том, чтобы распространить вирусную информацию о некой "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве."Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, соседями. Это и есть логика террористов", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html
баку
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, москва, служба безопасности украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Баку, Москва, Служба безопасности Украины, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой
МИД: СБУ хочет использовать разногласия Баку и Москвы для разжигания ненависти