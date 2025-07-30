https://ria.ru/20250730/mid-2032349518.html

МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой

МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой - РИА Новости, 30.07.2025

МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой

СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T13:35:00+03:00

2025-07-30T13:35:00+03:00

2025-07-30T13:42:00+03:00

баку

москва

служба безопасности украины

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."СБУ намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.По ее данным, замысел организаторов провокаций состоит в том, чтобы распространить вирусную информацию о некой "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве."Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, соседями. Это и есть логика террористов", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250728/zelenskij-2032028908.html

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москва

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баку, москва, служба безопасности украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова