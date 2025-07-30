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МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой - РИА Новости, 30.07.2025
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13:35 30.07.2025 (обновлено: 13:42 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/mid-2032349518.html
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой - РИА Новости, 30.07.2025
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой
СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:35:00+03:00
2025-07-30T13:42:00+03:00
баку
москва
служба безопасности украины
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."СБУ намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.По ее данным, замысел организаторов провокаций состоит в том, чтобы распространить вирусную информацию о некой "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве."Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, соседями. Это и есть логика террористов", - подчеркнула Захарова.
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баку, москва, служба безопасности украины, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Баку, Москва, Служба безопасности Украины, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД России: СБУ хочет воспользоваться разногласиями между Баку и Москвой

МИД: СБУ хочет использовать разногласия Баку и Москвы для разжигания ненависти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. СБУ планирует использовать противоречия в отношениях Баку и Москвы для разжигания ненависти на национальной почве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"СБУ намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.
По ее данным, замысел организаторов провокаций состоит в том, чтобы распространить вирусную информацию о некой "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве.
"Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, соседями. Это и есть логика террористов", - подчеркнула Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Зеленский увеличил численность СБУ
28 июля, 21:02
 
БакуМоскваСлужба безопасности УкраиныРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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