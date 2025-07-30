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Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.07.2025
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко
Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:53:00+03:00
2025-07-30T12:53:00+03:00
2025-07-30T13:18:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.По словам законодателя, Россия будет развивать свою экономику дальше, будет делать все то, что нужно, как во внутренней повестке, укрепление суверенитета, безопасности страны, так и во внешней повестке."Активная деятельность нашего министерства иностранных дел, наши усилия, такие мероприятия, которые проходят. Это все направлено на понимание ситуации, объективные их оценки, а не тиражирование фейковых выдуманных в адрес России выпадов и обвинений", - сказала политик.Делегация Совфеда во главе с Матвиенко в Женеве приняла участие в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.
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россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко
Матвиенко: СВО будет продолжаться, пока Киев не признает необходимыми переговоры
ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.
По словам законодателя, Россия
будет развивать свою экономику дальше, будет делать все то, что нужно, как во внутренней повестке, укрепление суверенитета, безопасности страны, так и во внешней повестке.
"Активная деятельность нашего министерства иностранных дел, наши усилия, такие мероприятия, которые проходят. Это все направлено на понимание ситуации, объективные их оценки, а не тиражирование фейковых выдуманных в адрес России выпадов и обвинений", - сказала политик.
Делегация Совфеда
во главе с Матвиенко
в Женеве
приняла участие в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.