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Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.07.2025
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12:53 30.07.2025 (обновлено: 13:18 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/matvienko-2032333296.html
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.07.2025
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко
Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:53:00+03:00
2025-07-30T13:18:00+03:00
россия
украина
валентина матвиенко
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ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.По словам законодателя, Россия будет развивать свою экономику дальше, будет делать все то, что нужно, как во внутренней повестке, укрепление суверенитета, безопасности страны, так и во внешней повестке."Активная деятельность нашего министерства иностранных дел, наши усилия, такие мероприятия, которые проходят. Это все направлено на понимание ситуации, объективные их оценки, а не тиражирование фейковых выдуманных в адрес России выпадов и обвинений", - сказала политик.Делегация Совфеда во главе с Матвиенко в Женеве приняла участие в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.
https://ria.ru/20250724/peregovory-2031259063.html
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россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия будет добиваться мирных переговоров с Украиной, заявила Матвиенко

Матвиенко: СВО будет продолжаться, пока Киев не признает необходимыми переговоры

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко
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ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости. Россия и дальше будет добиваться проведения мирных переговоров, но пока Украина не осознает их необходимость, спецоперация будет продолжаться, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы и дальше будем предпринимать все усилия, добиваться (проведения – ред.) мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, и готовность, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала политик.
По словам законодателя, Россия будет развивать свою экономику дальше, будет делать все то, что нужно, как во внутренней повестке, укрепление суверенитета, безопасности страны, так и во внешней повестке.
"Активная деятельность нашего министерства иностранных дел, наши усилия, такие мероприятия, которые проходят. Это все направлено на понимание ситуации, объективные их оценки, а не тиражирование фейковых выдуманных в адрес России выпадов и обвинений", - сказала политик.
Делегация Совфеда во главе с Матвиенко в Женеве приняла участие в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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